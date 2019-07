Amerikai közvetítéssel érkezett Bordánytól tanulni a négyfős moldáv delegáció

A Bordányba látogató, közösségi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó moldáv szakemberek tetszését gyorsan elnyerte a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet által gyártott Legjava márkanevű száz százalékos almalé. Fotó: Karnok Csaba

Már a Bordányi Ifjúsági Információs Pont lenyűgözte az a négy, vidékfejlesztéssel foglalkozó moldáv szakembert, akik kedden amerikai közvetítéssel azért látogattak a homokháti településre, hogy a turizmusról, a vállalkozásfejlesztésről és a fiatalok bevonásáról tanuljanak. – Innovatív és kreatív, egy igazi multifunkciós helyiség – dicsérte a faluház emeletén lévő központot a delegáció vezetője, Ruslan Stanga, a kisjenői központú vidékfejlesztéssel foglalkozó intézet igazgatója.Bálint Erzsébet, a Perrysburg-i Great Lakes Consortium igazgatója elmondta, Szeged és az Ohio állambeli Toledo több évtizede testvérmegyék, ami sokféle együttműködésre ad lehetőséget. A közösségi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó moldáv szakemberek egyedülállónak nevezték, ahogy Bordányban a fiatalokat is bevonják a falu életébe, a közösségi tevékenységekbe.A delegációt Tanács Gábor polgármester köszöntötte, megismerkedtek a helyi sajtóval, a Bordányi Naplóval és a Bordányi Hírekkel, a Közösségi Önsegélyező Rendszerrel, valamint a virtuálisan elérhető helyi pénzzel a Bordányi Koronával. A Bordányi Ifjúsági Önkormányzatot Bálint Hanga ifjúsági képviselő mutatta be, aki külön beszélt a településen működő civil szervezetekről, az önkéntes programokról.A Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet, mint közösségi gazdaságfejlesztési projekt jó példaként szolgált a szakembereknek, akik gyorsan meg is kóstolták a Legjava termékcsalád egyik népszerű készítményét, a teljesen természetes, száz százalékos almalevet. A vendégek ebéd után meglátogatták a Hermina tanyát, amely a bordányiak adakozásának köszönhetően helytörténeti gyűjteménynek is helyet ad.