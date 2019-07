Amikor a hóhért akasztják: gyerekek kérdezték az újságírót a domaszéki médiatáborban

Akasztják a hóhért. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Varjasi Norbert, a domaszéki Doma Tv munkatársa a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület közreműködésével idén először szervezett médiatábort a településen 10 és 18 év közötti helyi és a testvértelepülésekről, Királyhalomról és Pécskáról érkezett fiataloknak, akik érdeklődnek a videókészítés, fényképezés és a helyi kultúra iránt. A gyerekek a héten jártak a vasútmú­zeumban, megismerkedtek a televíziós műsorkészítéssel (kamerakezelés, vágás, riportkészítés), kirándultak Röszké­­re, Szatymazra, a pénteki zá­­rónapon pedig a táborban történtekről készített kisfilmet mutatták be a meghívott vendégeknek.– Mindenki okostelefonozik korlátok nélkül, mi igyekszünk az ezzel kapcsolatos alapvető ismeretekre is megtanítani őket azonkívül, hogy hogyan működik a fényképezőgép, a kamera és hogyan kell használni a vágóprogramot – mondta Norbert. A táborozók dél­­előtt műhelyfoglalkozásokon vettek részt, a délután a szabadprogramé.Mielőtt bármit kérdezhettem volna a gyerekektől, úgy döntöttek, előbb ők kérdeznek tőlem, beültettek az erősen bevilágított rögtönzött stúdió­ba, és az egyik bátor résztvevő, a királyhalmi Birkás Dorina a többiekkel folytatott rövid eszmecsere után az újságírásról kérdezett. A be­­szélgetés után helyet cseréltünk. Dorina azt mondta, azért jött, mert érdekli a fényképezés és televíziózás technikai háttere, de ennél is fontosabb volt számára, hogy új barátokat szerezhetett. – Tanár szeretnék lenni, de a fotózás is érdekel – mondta.A domaszéki Kun Balázs szeptemberben lesz ötödikes, az egyik osztálytársa javaslatára vett részt a táborban. – Nekem az tetszik, hogy mindenki összetart és jó a csapat – mondta a fiú.