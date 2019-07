Ásotthalmon készült a Kolo bora - vakon bízott a megrendelő Somodi Sándorban

Somodi Sándor egy 2018-as kékfrankos rozét készített a Kolónak. Fotók: Török János

– Meggyőződésem, hogy a hazai borászatnak a magyar fajtákat kellene előnyben része

sítenie. Ennek fontosságát már évtizedekkel ezelőtt fel kellett volna ismerni. A kékfrankos egy Kárpát-medencei fajta. Amikor 15 évvel ezelőtt egy rangos angol szakíró nálam járt, azt mondta, a kékfrankos az a fajta, amivel mi, magyarok a világpiacra be tudnánk törni. Ez egy szép és jó fajta, sokoldalú, igazodik a borászhoz, mindig új oldalát tudja mutatni

– Mindig örül az ember egy ilyen megkeresésnek. Egész életemben azon dolgoztam, hogy az alföldi bornak egy ehhez hasonló elismerést vívjak ki. A mórahalmi önkormányzat keresett meg a feladattal. Az volt a cél, hogy a Kolo Szerb Kulturális Központ megnyitójára készüljön egy minőségi, egyedi címkéjű bor, hiszen a rendezvény kiemelt államközi esemény volt. Mindkét ország vezetői a legmagasabb állami szinten képviseltették magukat – mondta Somodi Sándor ásotthalmi borász a Kolo átadásával kapcsolatban, amelyen mint megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett több szerb tárcavezető is jelen volt. A meghívott vendégek kaptak az ásotthalmi borász rozéjából és a díszebéden is azt szolgálták föl.Az 53 éve borászkodó 71 éves Somodi azt mondta lapunknak, fontos volt számára, hogy a 2018-as rozé kékfrankosból készüljön.– mesélt a kékfrankosról a közismert borász.A Kolo borának címkéje szintén külön az alkalomra készült, a feladatot az intézmény vállalta magára. A címkén egy Belgrádból Mórahalmon és Budapesten át Brüsszelbe vezető, stilizált út látható. – Ez egy rögös út lesz déli szomszédunk számára, ahogy nekünk is az volt annak idején. Ez egyben az európai békét is szimbolizálja, ez az intézmény erről szól: tegyük magunkat szimpatikusabbá egymás számára. 1991-ben, amikor elkezdődött a délszláv háború, volt mitől tartanunk néhány kilométerre a szerb határtól. Akkor elképzelhetetlen volt, hogy a közelben létrejöhet egy olyan intézmény, mint a Kolo. A palack címkéjén vázolt útvonal Belgrádtól Brüszszelig lehet, hogy nem lesz könynyű menet, de legalább békében tehetjük meg – fogalmazott Somodi Sándor, aki külön elismerésnek nevezte, hogy a megrendelők vakon megbíztak benne és a borban is, mert mint mondta, senki nem jött el hozzá előtte megkóstolni.– Ezt a bizalmat kellene megteremteni a magyar bornak a nemzetközi piacon. Még van ez ügyben tennivalónk – tette hozzá a beszélgetés végén.