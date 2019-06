Az El Camino után a közel 1500 kilométeres Mária utat tette meg a balástyai karosszérialakatos

- Vittem magammal sátrat is, de a hideg és az eső miatt nem tudtam használni. Szerencsére volt egy távoli segítőm, Batin Péter, aki folyamatosan követte, hol járok és gondoskodott a szállásomról.

Zelei György egy oklevelet kapott, ami tanúsítja, hogy végigjárta a Mária-utat. Fotó: Török János

– Csikszeredán kilenc kutya jött rám, akkor tényleg megijedtem. Mondtam is, hogy ez volt az ördög utolsó támadása, de szerencsére ott sem esett bántódásom.

Zelei György tavaly arra vállalkozott, hogy egymaga végigjárja az El Camino-t. Mint mesélte, idén tölti be a 60-at, ezért úgy gondolta, elég érett mér ehhez a túrához. Akkor több mint 950 kilométert menetelt, hiszen Szent Jakab sírja után még az óceánpartra is legyalogolt. Ekkor azonban már tudta, hogy nem ez volt az utolsó zarándokútja. Két magyar megtette ugyanis a Mária utat, mely a hírek alapján annyira megtetszett neki, hogy elhatározta, idén ez lesz a célja.- Máriazelltől Csiksomlyóig vezet ez az út, mely 1460 kilométer hosszú és különböző kegyhelyeket, templomokat érint – mesélte Zelei György, akiben fel sem merült, hogy egy ilyen hosszú túrára kísérőt is válasszon maga mellé. – Ezt egyedül kell megtenni. Az ember elindul, és minden megoldódik – fogalmazott.A Balástyán karosszérialakatosként dolgozó férfi március 29-én indult, egyetlen társa pedig az internetes térkép volt. Mint mondta, enélkül nem is lehetne végigmenni az úton, hiszen a pusztákon, legelőkön átvezető útvonal jelzései sok helyen már eltűntek. Naponta legfeljebb 37 kilométert gyalogolt, esténként mindig megszállt, így azt mondta, nem volt megerőltető a túra, hiszen minden nap ki tudta pihenni magát.Zelei György hozzátette: ilyen útra csak annak szabad vállalkoznia, akinek nincsenek nagy elvárásai. – A szállások közül volt, ahol csak egy matrac és egy párna állt rendelkezésre, és amikor hivatalokban vagy kultúrházakban húztam meg magam, étellel sem tudtak megkínálni. És persze az is előfordult, hogy egy faluba vasárnap érkeztem, így boltot sem találtam, hogy vásároljak ennivalót. Minden körülményt el kellett fogadnom, amivel szembesültem.Ahogyan azt is, hogy a férfi gyakorlatilag az út felét esőben tette meg 15 kilós hátizsákkal. – Mivel a cipőm nem volt vízálló, ez nem volt túl komfortos. Mégsem betegedtem le – mesélte Zelei György, aki úgy fogalmazott: folyamatosan érezte Isten jelenlétét és támogatását útja során.- Egyszer, amikor beértem egy faluba, egy bácsi, akivel szóba elegyedtem, figyelmeztetett, hogy a köves úton menjek, mert az erdőben sok a medve. Én viszont nem azért tettem akkor már meg sok száz kilométert, hogy feladjam az eredeti tervemet, így folytattam utamat a Mária úton. Nyomokat egyébként láttam, de állattal szerencsére nem találkoztam.Kutyákkal viszont annál többel – Zelei György szerint ezek Erdélyben veszélyesebbek, mint a medvék. Volt nála egy bot, azzal tartotta ezeket távol magától.A balástyai férfi május 28-án érkezett meg Csiksomlyóra, június elsején pedig részt vett a pápai misén. Ezt követően még ottmaradt a búcsúra, múlt héten tért haza – immár autóval.- Érdekes, hogy korábban, ha elmentem nyaralni, 2 hét már soknak bizonyult, mert unatkoztam., mégsem éreztem ilyet. Sok jó embert megismertem, rengeteg szép tájat láttam és minden nap erősödött a hitem. Az út során rengeteget imádkoztam, mellette pedig sok minden eszembe jutott. Jó volt ez a lelki és fizikai utazás, de egyelőre nem tervezek többet. Aztán ki tudja: lehet, hogy ismét hallok majd egy olyan útról, amit úgy érzek majd, hogy vétek lenne kihagyni.