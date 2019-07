Bemutatjuk Attilát, a kávémániás bordányi bicikliszerelőt

Fotók: Kuklis István

– Mindenkinek van valamilyen hobbija, nálam most a bicikli van előtérben, de volt, hogy a kávé volt fontosabb – mondta Tari Attila a Bordány központjától nem messze lévő Koffein Kerékpárműhelyre keresztelt szaküzletben és szervizben. A névválasztás nem véletlen, Attila életében mindkét dolog, a kávé és a kerékpár is fontos szerepet játszik.Időrendben haladva a bicikli volt előbb. Erről így mesélt:– 1993-ban, amikor katona voltam, az egyik barátomnak volt egy montija (mountain bike, azaz hegyi kerékpár), amit kölcsönkértem. A cipőhöz rögzíthető patentpedálja volt, ami nagyon tetszett. Nálam ott szakadt el az ékszíj, amikor megéreztem, hogy egy jó biciklivel és pedállal ki lehet menni a világból. Persze ké­­sőbb itt, az Alföldön kellett hozzá egy országúti bicaj is – mutatta a kétkerekűt.A bordányi születésű fiatalember, aki két fiú édesap­­ja, egy dunántúli kitérőnek kö­­szönhetően ismerkedett meg másik nagy szerelmével, a kávéval. Pontosabban Tóth Sándor kávészakértővel, akinek mára kultikussá vált A Kávé Háza nevű kávézója többször volt az év kávéháza Magyarországon. – Megfertőzött a kávé szeretetével. Nála vettem egy automata gépet. Javasolta, hogy vegyek egy da­­rálót és külön presszógépet, mert a frissen őrölt és a már készen vásárolt őrölt kávé ég és föld – mesélte Attila, majd szenvedélyesen kezdett beszélni a kávéfőzőiről.Kedvence egy 1964-es La Pavoni Europiccola.– Ez egy ka­­ros gép, egy fűtőszál van benne két állással, ennyi benne az elektronika. A bekapcsolás annyi, hogy bedugod. Felforralja a vizet, de minden mást manuálisan kell állítani. Ez a régi idők nyugodtságát hozza vissza, ez nekem is hétvégi program, idegbeteg ember ilyet ne vegyen.Attila elárulta, felesége is nagy kávés, de neki elég lenne egy egyszerű szett, és mint fogalmazott: ott zárjuk is le a történetet. Vendéglátóhelyeken ritkán iszik kávét. Azt mondta, érzi, hogy szétégetik a kávét, és az alapanyag sem jó minőségű. – Van, ahol többmilliós géppel készítik az italt, de hiába, mert rossz kávéból – tette hozzá.