Csíkszentmártonnak gyűjt Mórahalom

Gyűjtés indult az áradás sújtotta csíkszentmártoniaknak. FOTÓ: SZEKELYHON.RO/GÁBOS ALBIN

Hatalmas pusztítást végzett az a vihar, amely múlt hét hétfőn több erdélyi, csíki településre zú­­dult. Az áradás sújtotta városok között van Mórahalom testvértelepülése, a Hargita megyei Csíkszentmárton, ahol a csapadék mennyisége meghaladta a 35–40 litert négyzetméterenként. Több százezer lejes kár ke­­letkezett: pincéket öntött el a víz, kerítések, hidak, gazdasági épületek, személyautók és aszfaltburkolat rongálódott meg.Közel 200 csíkszentmártoni csa­­lád otthonában keletkezett jelentős kár, többeknek ki is kellett költözniük. Gergely András csíkszentmártoni polgármester szerint ehhez fogható árvíz sohasem volt korábban a településen. Még tart a kárfelbecslés, de az már most nyilvánvaló, hogy el­­sősorban pénzadományra lenne szükség a helyreállítási munkálatokhoz.– Csíkszentmárton Mórahalom első testvértelepülése, az első látogatást 1995-ben a mórahalmi általános iskola tanári ka­­ra tette meg, majd az önkormányzat, a helyi vállalkozók és a lakosság cserekapcsolata követte. Fellépett a parasztkórusunk, a fúvószenekarunk és a mazsorettcsoportunk is a településen. Mórahalmot sokkolta a hír. Úgy éreztük, segítenünk kell a csíkszentmártoniaknak, ezért a mórahalmi gazdakör összefogásával városunk is adománygyűjtésbe kezdett bajba jutott testvértelepülésünk megsegítésére – mondta Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere.A támogatásokat az Esély Szo­­ciális Alapítvány számlaszá­mára lehet befizetni a 3A Ta­ka­rékszövetkezet bármely fiók­já­ban, vagy átutalással az 56900044-10001789-00000000 számlaszámra, illetve személyesen a mórahalmi városházán Makráné Hódi Katalinnál. A közleménybe írják bele, hogy Csíkszentmárton.