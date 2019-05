Díszpárnahuzatok a falon

Idén is megrendezték Ásotthalmon a Virágcsalogató Népzenei Találkozót a hétvégén. Az Ásotthalmi Népdalkör – amely jövőre ünnepli fennállásának 40. évfordulóját – mellett fellépett a Bordányi Borostyán Népdalkör, a Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub férfikara, valamint a Kisszállási Népdalkör. Bemutatkozott az Ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola gyermek néptánccsoportja és az Ásotthalmi Citerakör.A hagyományoknak megfelelően a népdaltalálkozót idén is kiállítás kísérte. Tavaly régi falvédőket gyűjtöttek a helyiektől – a tárlat akkor nagy sikert aratott. Ebben az évben a művelődési ház munkatársa, Farkasné Német Ibolya ötletére kézzel varrott kispárnahuzatokból rendeztek kiállítást.Ahogy az előző években, most is a helyiek segítségét kérték, hogy az otthonukban még fellelhető hímzett huzatokat kölcsönadják nekik. Összesen huszonheten vittek be a művelő- dési házba mintegy száz, a néphagyományokat őrző kispárnahuzatot.Egy hetvenéves asszony még az édesanyja által hímzett párnahuzatokat hozta el, míg egy másik hölgynek a férje készítette ezeket. A tárlat különlegessége az a nagypárna és ágyneműhuzat, amelyre használója neve is rá van hímezve. A kiállítás június végéig tekinthető meg.