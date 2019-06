Falugondnokok találkoztak Bordányban

Házi finomságokkal, pogácsával és pálinkával várták a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete találkozójának résztvevőit szerda reggel a bordányi faluházba. A rendezvényre a falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések polgármestereit, falu- és tanyagondnokait, jegyzőit, intézményvezetőit hívták meg.



A rendezvény az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsorával kezdődött, Tanács Gábor polgármester Bordányt mutatta be, majd a tanyagondnoki szolgálatok számoltak be a munkájukról.

Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője kiemelte, azért hasznosak ezek a találkozók, mert olyan ismereteket sajátíthatnak el és ötleteket ismerhetnek meg a falugondnokok, amit ők is tudnak alkalmazni a jövőben. – Rendszeresen szervez ilyen találkozókat az egyesület, aminek a célja a szakmai ismeretek bővítése, de természetesen baráti beszélgetésekre, tapasztalatcserére is lehetőséget ad az összejövetel, amelyen most a helyi tanyavilág sajátosságait mutattuk be – mondta Farkasné Lippai Ágota, a helyi Integrált Szociális és Egészségügyi Központ vezetője.



A falugondnokok bordányi találkozója a Kisapáti család veteránautó-kiállításának megtekintésével zárult.