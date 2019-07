Fejlődik a homokháti város: Munkásszálló épült Mórahalmon

2017. december 20-án tették le a a 94 férőhelyes Szent Benedek Munkásszálló alapkövét, amelyet pénteken Varga Mihály pénzügyminiszter jelenlétében adtak át. Az ünnepség résztvevőit Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte, majd a város közössége nevében köszönetet mondott a támogatásért és a partnerségért, amely a beruházás megvalósítását segítette.A kétszintes, 20 lakóegységes, 94 férőhelyes Szent Benedek Munkásszálló építésének 441 millió forintos költségéből 263 millió forintot kormányzati támogatás fedezett, a fennmaradó rész az önkormányzat önereje volt.– 1994. december 11-én vettem át a város vezetését. A kommunista időkben nem voltunk a fejlesztések célpontjai, Mórahalom, akkoriban határ menti, funkció nélküli, lassan megszűnő, korlátozottan fejleszthető települések közé tartozott. Ezt a jövőképet szánta nekünk azt akkori rezsim. A képviselő-testület gazdaságfejlesztési programjának köszönhető, hogy ma itt állunk és ilyen beruházást adhatunk át.Mórahalomnak hamarabb volt ipari parkja mint Szegednek, de a munkaerőhiány rémképe itt is jelentkezett. Nem volt más választásunk, kaptunk az alkalmon, Mórahalom az országban elsőként nyújtotta be a munkásszállás kialakítására a kérelmét – mondta a polgármester.B. Nagy László, a térség országgyűlési képviselője mórahalmi emlékeit idézte, majd a mai várost Burgenlandhoz hasonlította. – Ami itt történt az maga a csoda. Egy 160 ezres megyei jogú várost lekörözött egy 7 ezer fős település, ami nem is olyan rég még egy tanyaközpont volt, egy kis falu – fogalmazott a képviselő.Juhász Tünde kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője azt mondta, öröm és büszkeség a számára, hogy egy ilyen beruházás avatásán vehet részt, mert ezzel a megye ismét bebizonyította, hogy élen jár a fejlesztésekben.Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, Csongrád megye az országos átlagnál gyorsabb ütemben fejlődött: 2010 óta 156 ezerről 179 ezerre nőtt a dolgozók száma, a munkanélküliség pedig 8,3-ról 2,6 százalékra csökkent. – Csongrád megyében, aki akar, az el tud helyezkedni – fogalmazott a miniszter, aki kiemelte, a világgazdaságban a lassulás jelei mutatkoznak, ezért a magyar gazdaság eddig elért eredményeit meg kell védeni. Ennek érdekében a kormány átfogó Gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki, amelynek legfontosabb célja a munkahelyek, az emelkedő bérek és a családtámogatások megőrzése mellett az, hogy a magyar gazdaság teljesítménye hosszú távon is meghaladja az uniós átlagot.