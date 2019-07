Gyerekeknek indítottak színjátszókört Ásotthalmon - Fotók

Tizenhét ásotthalmi gyerekkel múlt hét kedden indult el az ingyenes amatőr gyermek-színjátszókör a művelődési házban. Az első foglalkozáson közösségépítő játékokkal ismerkedtek, nyelvtörő mondókákkal birkóztak meg, szólásokat egészítettek ki, és a színpadon párokban rövid, vicces jelenetet mutathattak be a kihúzott szövegek alapján úgy, hogy saját maguknak kellett improvizálni, hozzáírni, kellékeket összeválogatni. A gyerekeket keddenként 13 és 16 óra között várják.– Régóta szerettem volna egy ilyen lehetőséget biztosítani a gyerekeknek és a szüleiknek, hiszen itt a vakáció, amikor nem egyszerű megoldani az elhelyezésüket. Mi ezzel is igyekszünk segíteni a szülőknek, így szabadítjuk fel a nagyszülőket. Nagyon remélem, hogy szeptembertől iskolaidőben is tovább tudjuk vinni a foglalkozásokat a szakkörök mellett, ha lesz rá igény – kezdte Farkasné Németh Ibolya közművelődési szakember, a foglalkozások vezetője.A második és hatodik osztály közti gyerekek a játékok mellett a színpadi szereplést élvezik a legjobban, de szövegértési feladatokat is kapnak.– Gyorsan eltelik a három óra, változatosak a feladatok, rosszaságra nincs idejük – tette hozzá a színjátszó kör vezetője.Kedden tizenöt gyerek érkezett a művelődési házba, ahol a jól ismert nyelvtörőkkel melegítettek be, csak úgy sistergett a „Mit sütsz, kis szűcs?" kezdetű. A csoport egyik kedvenc játéka a székes, amikor a körben lerakott, a két hátsó lábára billentett széktől úgy kell az előttük állóhoz ugrani, hogy ne essen a földre a szék két első lába.A szeptemberben ötödik osztályt kezdő Rutai Áronnak pont ez a kedvenc játéka. – Lehet a figyelmet és gyorsaságot gyakorolni, de a színpadon is szoktunk játszani – mondta. Csóti Vivien a színészetet szereti és azt, hogy itt találkozhat a barátaival.A színjátszósok másik kedvence a seprűs játék, amikor a kör közepén álló gyerek egy seprűt fogva társa nevét kiáltja, akinek úgy kell odaugrania a seprűhöz, hogy annak ne legyen ideje eldőlni.A mozgalmas játékok után Farkasné Németh Ibolya cetliket ragasztott a gyerekek hátára, amelyeken mesék szereplői vagy híres emberek neve volt szétválasztva.– Ha van egy Petőfi, akkor keresni kell egy... – Sándort – felelték kórusban a gyerekek. Így találtak egymásra a párok: a Csillagszemű Juhász, Csizmás Kandúr, Petőfi Sándor és Arany János.