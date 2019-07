Hagyományokat őriznek a bordányi asszonyok, minden hónapban más munkákat mutatnak be

Tizenkét hónapon át mutatkoznak be bordányi és környékbeli kézművesek a helyi gondozási központban. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– A hímzés a legrégebbi kézimunkamódszerek közé tartozó technika, eredete a középkorig nyúlik vissza – mondta Gyurisné Papp Irén, terápiás munkatárs, a kiállítássorozat megálmodója. – A kiállított munkák összeválogatásánál elgondolkodtam, felgyorsult világunkban ezt a csodálatos hagyományt ki viszi majd tovább? Kinek lesz fontos a régi értékek továbbadása? Vajon lesz-e befogadó közösség? – magyarázta.A mai is aktívan kézműveskedő helyi nyugdíjas asszonyok közül Dudás Zoltánné köt, horgol, hímez. Mint mondta, ha van egy kis ideje, azonnal nekilát kézimunkázni. Hosszú téli éjszakákon összeülnek az asszonyok és együtt dolgoznak.Bakó Sándorné nagyszülei is kézművesek voltak, abból éltek. Nagymamája fehérnemű-varrónő volt, nagyapja cserép­edény-készítő. – Amikor az egészségügyben dolgoztam a klinikán szülésznőként, kevés időm volt a hímzésre, azzal viccelődtek a kollégák, hogy egy egyszerű csillagot két fájás között meg lehet horgolni. Nagy tiszteletben tartom azokat az értékes embereket, akik kézműveskedtek – mondta.– A kiállítássorozat céljai között szerepel a népi hímzések bemutatása, továbbadása, megismertetni a fiatalokat az öltéstechnikákkal, a régi motívumokkal. Igyekszem megőrizni népi múltunk örökségeit, hogy az a jelenünk és jövőnk része lehessen. Hiszem azt, hogy hagyományt nem csak őrizni lehet, de megteremteni is kell – tette hozzá Gyurisné Papp Irén.Legközelebb augusztus 14-én égetett fa technikával dolgozó kézművesek munkáiból nyílik kiállítás.