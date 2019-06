Ilonka néni a virágok szerelmese büszke színpompás kertjére

Ruzsa egyik legvirágosabb portája. A 87 éves Winkler Ferencné Ilonka néni imád a dísznövényeivel foglalkozni. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– A jó emberek szeretik a virágot, így kezdődött az egész jó néhány évvel ezelőtt, majd egy egész mozgalom nőtt ki belőle. Sokan úgy voltak vele, ha a szomszédnak szép a virágoskertje a ház előtt, nekem is legyen az – idézte fel a kezdeteket Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere. A település volt már hivatalosan is az ország legvirágosabb faluja, és egy hasonló európai uniós elismerést is be­­zsebelhetett.A község több alkalommal csatlakozott a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, ám ahogy Sánta Gizella fogalmazott, manapság már azért nem indulnak, mert így szeretnének esélyt adni más településeknek is a győzelemre.A polgármester hozzátette, a kezdetekkor az időjárás is kegyesebb volt a virágokhoz. – A virágot a hőségben hiába locsoljuk, egyszerűen berohad. Az önkormányzat dacolva az időjárással, közfoglalkoztatásban saját nevelésű virágokkal ülteti be Ruzsa közterületeit tavasszal és ősszel. Ezt a magunk kedvéért csináljuk, már nem versenyzünk – részletezte Sánta Gizella.A Határőr úton egyedül élő Winkler Ferencné Ilonka néni előkertjében, udvarán és háza ablakaiban szebbnél szebb virágok pompáznak. A korát meghazudtolóan lendületes és határozott kézfogású 87 éves asszony éppen füvet nyírt kedd délelőtt, amikor a virágairól kérdeztük.– A virágok szeretete gyerekkoromból fakad. Mórahalmi vagyok, tanyán éltünk, ahol ugye nem sokat foglalkoztak a virágokkal, de édesanyámnak mindig voltak muskátlijai az ablakban – emlékezett vissza Ilonka néni, aki büszkén mutatta meg növényeit.– Le tudom kötni magamat, mert sokat kell velük foglalkozni, locsolni, gondozni őket, de megéri, mert nagyon szeretek gyönyörködni a virágokban – mondta. Ilonka néni ablakában tarka orchideák sorakoznak, a muskátlik mellett hortenzia, leander, levendula és rózsa is pompázik a kertben.