Iskola, uszoda, szakiskola, munkásszálló, kulturális központ újul meg Mórahalmon, hamarosan a Kolót is átadják

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy új városrész épül Mórahalmon, az Artkazal tervezői most Spa Falut álmodtak a homokháti településre. A mórahalmi önkormányzat megbízásából a számos nemzetközi építészeti díjjal kitüntetett természetközeli szálláshelyet, az Artkazalt megvalósító építésziroda, az Artgroup Építész Stúdió és a LAB5 architects egy ökofalu terveit készítette el közösen Spa Falu néven.A homokháti város fo­­lya­ma­­tosan fejlődik. Tavaly szep­­tember 24-én, Szent Gellért, a Szeged–Csanádi Egyházmegye első püspökének ünnepén helyezték el a mórahalmi Szent László Katolikus Általános Is­kola új épületének alapkövét. Hamarosan elkészül az új épület. Decemberben átadják a móradombi uszodakomplexumot is.Szintén megírtuk, december közepén adták át a Homokhátság új szakiskoláját, a Szegedi Szakképzési Centrum Tóth Já­­nos Mórahalmi Szakképző Is­kolát. Nógrádi Zoltán polgármester az ünnepélyes átadón azt mondta, az új iskola megépülése meghatározó a város jö­­vőjére nézve. Nógrádi történelmi mértékűnek nevezte az eseményt, amely szerinte a vá­­ros fejlődésének pillére.A munkásszálló szintén el­készült. Országosan is ki­­emelkedő kezdeményezésként a vá­­ros hamarosan ide várja a munkavállalókat.A cél a szakképzett munkaerő be­­­­vonzása, amivel az ipari park munkaerőhiánnyal küz­­dő vállalkozásait segítik majd. A kétszintes, 20 la­­kó­egy­séges, 94 férőhelyes munkásszállás építésének 441 millió forintos költségéből 263 millió forintot kormányzati tá­mogatás fedez, a fennmaradó rész az önkormányzat önereje. A munkásszállót jövő pénteken, július 5-én ad­­­ják majd át.A Kolo Szerb Kulturális Központ alapkövét tavaly január végén, Szent Száva napján tet­ték le. A Röszkei úti intézmény március vége óta várja programokkal a látogatókat. A hivatalos, nagyszabású ün­­nepélyes átadásra július 8-án, hétfőn kerül sor. A rendezvényen je­­len lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a szerb kormányt pedig több miniszter és az Elnöki Hivatal számos munkatársa képviseli. Az ünnepélyes megnyitón Szijjártó Péter a „Balkán Kulcsát" adja át Cedomir Janjicnak, Zrenjanin polgármesterének.