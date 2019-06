Kassai, szabadkai színházak Zsombón

Idén is szabadtéri színházzá válik júliusban a zsombói Zetkó József Sportközpont. Kedden kezdik építeni a 460 fős nézőteret és a 120 négyzetméteres színpadot, július elsején pedig már előadást rendeznek.



– Az idei szezon különlegessége, hogy a produkcióink kőszínházi darabok, egyiket sem játszották még csillagtető alatt. Ez azt jelenti, hogy a stábnak a díszleteket és világítást is teljesen át kell szerelnie a megváltozott körülményekre, minderre pedig csak egy napjuk lesz. Ugyanezen a kőszínházban egy hónapig dolgoztak – mondta el Hajdú Lajos, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója. Mindenesetre a színpadot idén fedetté tették, így óvva a színház kellékeit és a jelmezeket.



Elsőként a Kassai Thália Színház művészei mutatják be Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének musicalváltozatát, amely ebben a műfajban a Kocsák Tibor és Miklós Tibor szerzőpáros munkája.



– A Kassai Thália Színház művészei színészként szinte minden évben részesei a nyári előadásoknak, de a színház saját produkcióval még nem szerepelt Zsombón, sőt még Csongrád megyében sem – hangsúlyozta Hajdú Lajos. A produkció bemutatója 2018-ban volt, mivel a gyerekszereplők közben mutálni kezdtek, valószínűleg nem sokszor állítják már színpadra ebben a formában ezt a darabot.



Július 4-én a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata előadásában Georges Feydeau Osztrigás Mici című zenés bohózatát tekinthetik meg a Zsombói Szabadtéri Színpad nézői. Ennek zenei vezetője Látó Richárd, aki nem először dolgozik Zsombón.



– Látványos, szép ruhák, jó zenék, örökzöld dallamok és nagyon jó koreográfiák vannak az előadásban, és nem utolsósorban egészen kiváló színészi alakítások – foglalta össze László Sándor rendező, miért érdemes megnézni ezt a darabot. Hajdú Lajos szerint a tájszólásban előadott szövegek mindkét estén különleges élményt adnak.

Az előadásokra már csak korlátozott számban vásárolhatók jegyek a zsomboiszinhaz.hu weboldalon, személyesen Zsombón a József Attila Közösségi Házban, illetve az előadás napján a helyszínen.