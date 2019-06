Kezdődik a Mórahalmi Nyár

A fény- és hangtechnikai, valamint a színpadi elemeket helyezték a végső helyükre, ugyanis ma hivatalosan is megkezdődik a Mórahalmi Nyár programsorozata.



Ennek első produkciója a már említett lovas színházban lesz, ahol is egy fergeteges atmoszférát ígérő musicalt, a Haverok, Buli, Bon-Bont tekinthetik meg a nézők. Az előadók egy 15×9 méteres színpadról fogják szórakoztatni a közönséget, illetve egy 7×3 méteres ledfal is hozzájárul a hangulat fokozásához.



A Patkó-színház kapui tizennegyedik alkalommal nyílnak meg az érdeklődők előtt. Repertoáron lesz még többek között a Kincsem, a Mágnás Miska és a Rózsa Sándor, az alföldi betyár című előadás is. Ahogy a korábbi években, most is ingyenes fürdőbelépő jár a színházjegy mellé, így a nézők a színházi élmény mellett csobbanhatnak is egyet a nyári kánikulában.



A Patkó Lovas Színház és a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő nyújtotta szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek mellett júliusban fergeteges balkáni örömzenélést hoz a Boban Markovic Orkestar, fellép a Száztagú Cigányzenekar, és idén is megrendezik a hagyományos Homokháti Sokadalom és Dél-Alföldi Rétesfesztivált.

A programokról az Aranyszöm Rendezvényházban, illetve az intézmények weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.