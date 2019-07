Kincses Kultúróvoda immár a Manó-Kert

Most még a játéké a főszerep, szeptembertől kulturális programokon vesznek majd részt a gyerekek. FOTÓ: FRANK YVETTE

– Mit nyertünk? – kérdezett vissza Liebhaber Gáborné, a zá­­kányszéki Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője. – Egy csomó munkát, ami a kultúra átadását, továbbí­tását jelenti az átlagosnál jó­­val magasabb színvonalon – válaszolta meg saját kérdését az óvodapedagógus. A homokháti intézmény nevelőtestülete tavaly decemberben jelentkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kulturális Államtitkársága által kiírt, Kincses Kultúróvoda 2019 elnevezésű kiírásra.A pályázaton egy kulturális programcsomag kidolgozása mellett az intézmény eddigi tevékenységét kellett bemutatni. Több mint 100 benyújtott pályázatból egy szakértői csoport értékelése alapján 25 nyert támogatást, köztük a zákányszé­­ki óvoda is. A Kincses Kultúróvoda 2019 díjat három évig tudhatják magukénak, majd újra pályázhatnak. Az intézményvezető a kö­­zelmúltban Fekete Pétertől, a kultúráért felelős államtitkártól vehette át az elismerést. – A 2019/20-as ne­velési évre a gyerekeknek a Mária-zarándoklattól kezdve a hagyományőrzésen át szervezünk programokat, megismerkednek a szegedi papuccsal és a mézeskalácssütéssel is – sorolta Liebhaber Gáborné. A következő nevelési évben az óvoda 1,3 mil­­lió forintot fordít kultúrát közvetítő programokra: bábszínházbérletekre, amivel az óvoda minden gyermeke eljut a Szegedi Kövér Béla Bábszínházba. A nagyobbak a Kecskeméti Leskowsky hangszergyűjteményt és a játékmúzeumot, a kicsik az Öregház Tanyamúzeu­mot látogathatják meg, hangszereket, bábokat, ábrázolási eszközöket vásárolhatnak, 15 fiú és ugyanennyi lány számára népi viseletet varratnak és elindítják a néptáncoktatást is. Mindebben partnereik lesznek az általános iskola művészeti tanárai és néptánccsoportja, valamint a művelődési ház és könyvtár.A zákányszéki óvodát egy fő­zőkonyhával 1961-ben adták át, akkor egy csoportot indítottak, majd folyamatosan bővült. 2015-ben 60 négyzetméteres, légkondicionált csoportszobával nőtt az intézmény. Ettől az évtől az óvodai nevelés négy egész napos csoporttal működik, a bölcsőde pedig egycsoportos, 12 férőhellyel.Az óvoda nyáron sem üres, népszerűségét jól mutatja, hogy szerda délelőtt éppen tej­be­grízzsúrt rendeztek a második osztályos iskolásoknak.– To­­vább követjük az iskolába kerülő gyerekeket, ennek része a zsúr, amikor eljönnek, megmutatják a bizonyítványukat, találkoznak a régi óvónőjükkel, és kedvenc óvodás ételükkel látjuk őket vendégül – tette hozzá az óvodavezető.