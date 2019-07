Le akarták fejezni a tálibok, fegyveres konvoj mentette ki az egykori olajost

Rángatták az irodám ajtaját, be akartak törni, és azt üvöltözték, hogy where is white man, azaz hol a fehér ember. Én voltam az egyetlen. A műholdas telefonomon fel tudtam hívni a központot, suttogva informáltam őket. Azonnal intézkedtek, riasztották a kohati hadsereget, egy századnyi katona elindult a kiszabadításomra. Hat óra elteltével értek oda. Ez a 6 óra 10 évet vett el az életemből.