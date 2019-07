Másfél millió forintot költött a bérlő a bordányi vendéglátóhelyre, megújult a Vadgesztenye

Korábban megírtuk, hogy a legtöbb vidéki kisvárosban a termelőszövetkezetek megszűnésével befellegzett a helyi éttermeknek. A zsombói Rózsa Sándor csárda évekig üresen állt, nemrég költözött vissza bele az élet, a legendás üllési Vigadó mementóként emlékeztet a régi szép időkre, a röszkei Paprika vendéglőből pedig kínai bolt lett.– Akkoriban minden tulajdonos gyorsan akarta kivenni a hasznot. Diszkót is csináltak itt – mesélte korábban a helyet 1980 óta üzemeltető Nagyapáti Károlyné Klárika.A Vadgesztenyét üzemeltető Nagyapátiék a szegedi vendéglátás legendás, nagy generáció­jával – Barta Lászlóval, Frank Sándorral, Oláh Dezsővel és Puskás Lászlóval – a szerződéses félmaszek világ indulásakor együtt kezdték az 1980-as években.A bordányi képviselő-testület a közelmúltban tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő étterem bérlőjének kérelmét, amelyben Nagyapáti Károlyné a konyha felújítását kezdeményezte. A testület úgy döntött, hogy a korszerűsítés költségét a bérleti díj terhére számolja majd el a vállalkozóval. A főnökasszony, Klárika elmondta, másfél millió forintból megújult a konyha padlóburkolata, lecserélték a fali csempéket és kifestették az éttermet.– A következő lépés az udvar felújítása, térkövezése lesz, szeretnénk bővíteni a konyhát és korszerűsíteni a légtechnikát – tette hozzá az üzletvezető.Az étteremben a hagyományos menü mellett lehetőség van a’la carte, azaz étlap szerinti étkezésre is. A tanévben itt ebédelnek az általános iskola menzásai és a szociális étkeztetést is innen oldják meg.