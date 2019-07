Második helyen végzett a zákányszéki pacal

Mint megírtuk, Zákányszék testvértelepülésén, a Hargi­ta megyében lévő Borszéken idén második alkalommal rendezték meg a bográcsos főzőversenyt a múlt hétvégén, ahol tizenegy csapat mutatta be főzőtudományát. Az ötfős zákányszéki gasztronómiai küldöttség – Kazi Péter, Paraginé Tóth Edina, Kiss Zoltán, Paragi Levente és Börcsök Zoltán – különleges pacallal készült a megmérettetésre.– A marhapacal mellett marhapofa és sertéscsülök is ke­­rült az ételbe. Semmit sem bíztunk a véletlenre, minden hozzávalót, még a fűszereket is itthonról vittük. Szombaton és vasárnap is főztünk. A versenyen a mi bográcsunk ürült ki a leggyorsabban. A két nap alatt 120 adag pacalt készítettünk összesen 35 kiló hozzávaló felhasználásával – mondta Kazi Péter, Zákányszék alpolgármestere.Paragi Edina, a zákányszéki könyvtáros vasárnap reggel kalácsot sütött, amit házi kol­­básszal kínáltak a helyi, homoktövisből készült üdítő mellett.A zákányszékiek a második helyen végzetek a főztjükkel. A siker egyik titka az alpolgármester szerint a csapatmunka mellett a gondos odafigyelés volt. – Minden hozzávaló szeret leragadni, ezért folyamatosan kavargatni kellett az ételt – tette hozzá.