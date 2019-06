Mezítlábas ösvényt kaptak az ovisok

A mórahalmi óvodások örömmel próbálták ki az ösvényt, ami néhol szúrja és nyomja a talpukat. A végére mégis érzik a jó hatását. Fotó: Mórahalom Város Sajtószolgálata

– Le kellett vennünk a cipőt és a zoknit, és mezítláb mentünk végig ezen az ösvényen. Először homokon, aztán kis kavicsokon, majd homokos kavicson, fadarabokon és nagyon nagy köveken tapostunk – mesélte Császár Gergely mórahalmi óvodás. Laboncz Noéminek szúrta a talpát az ösvény, míg Gergő szerint csak az utolsó rész volt kicsit kellemetlen, ám biztosan ki fogja próbálni többször is.Nemrégiben vehették birtokba a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda lurkói azt a mezítlábas ösvényt, amely hozzájárul az izomzat és a talp megfelelő fejlődéséhez. A Móra-Vitál Kft.-nek kiemelt célja a térség egészségügyi állapotának fejlesztése, így a nemrégiben alakult Egészségfejlesztési Irodával már több preventív és jótékony hatású programot szerveztek a térség lakossága számára.Pécsy Balázs, a Móra-Vitál Kistérségi Egészségügyi Központ vezetője elmondta, az óvodás korosztály egészségfejlesztése is céljuk, több egészségnapot is szerveznek, ehhez elengedhetetlen az egészséges étkezés és a mozgás fejlesztése. Az óvodai egészségfejlesztő program a csont-, az izom- és az idegrendszer megfelelő működését igyekszik egészséges mederbe terelni. A különböző boltozatokkal ellátott mezítlábas ösvény a láb fejlődéséhez, a lúdtalp megelőzéséhez és az izomcsoportok erősítéséhez járul hozzá. Az óvodások örömmel próbálták ki az ösvényt, sokan több kört is tettek rajta, és a továbbiakban minél többször szeretnék használni.