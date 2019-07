Minden és mindenki megtalálta Rozit, aki algyőiként lett a legismertebb mórahalmi

Kedvencek



Magyar Istvánné, Rozi kedvenc étele a rakott cukkini, amit gyakran készít két unokájának. Kedvenc itala a jófajta áfonyás ágyaspálinka, amit almapálinkával készít és aszalt vörösáfonyával ízesít. Ez a színtársulat és az utazások kedvenc itala. Kedvenc úti célja Erdély.

Magyar Istvánné Rozi 72 évesen is aktív, tele energiával. FOTÓ: FRANK YVETTE

72 évesen sem pihen sokat Magyar Istvánné, Rozi, aki algyőiként lett a legismertebb mórahalmi. FOTÓ: FRANK YVETTE

Ábrahám Jolán, Magyarné Rozi és Szélpál Mária a mozgáskorlátozottak mórahalmi csoportjának megbeszélésén.FOTÓ: FRANK YVETTE

– Persze. Mindenféle mozgalom megtalált. Az úttörőmozgalom, majd a középiskolában az évfolyamtitkárság, a KISZ-titkárság, az irodalmi klubok. Min­dig fontos volt a közösség az életemben. Anyai nagyapám volt ilyen temperamentumú. Egyrészt tehát családból hozott dolog, aztán az életem úgy alakult, hogy mindenhol szervező voltam. Népművelő–könyvtár szakon végeztem, a munkám miatt rengeteg embert megismertem. A megyéhez való kötődésem és ragaszkodásom innen fakad: minden települést, annak papját, tanácselnökét, intézményvezető­jét megismertem. Algyőiként a Somogyi-könyvtárból kerültem ide. Amikor Nógrádi Zoltán polgármester lett 1994-ben, ő hívott Mórahalomra, így kerültem ide 1995-ben. A könyvtárban egy évet dolgoztam, mert Zoli látta, hogy engem igazándiból a Jóisten nem erre teremtett.– A helyi embereket úgy lehet legjobban bevonni, ha együtt is­­merjük meg a településünket. Felkutattuk a régi tanyai iskolákat, a kisvasút, a közigazgatás történe­tét. Az ethoszt teremtettük meg Mórahalomról. Fontos volt, hogy a helyiek rácsodálkozzanak a múltjukra. A három krónika, ami 1999 és 2002 között jelent meg, a mai na­­pig nagyon fontos látlelet.– 2000-ben hoztuk létre a Mórahalmi Színtársulatot. Találtunk egy fotót 1938-ból, amikor István király halálának a kilencszázadik évfordulója alkalmából a helyi tanyai fiatalok előadták Sík Sándor István király-drámáját. Úgy gondoltuk, ha akkor meg tudták csinálni, akkor 2000-ben mi is képesek vagyunk erre. Soha nem gondoltuk volna azt, hogy ebből kinő majd egy mai napig működő amatőr színtársulat.– Folyamatos bennem a kíván­csi­ság, az érdeklődés és az emberek szeretete. Valószínűleg nem tudnék otthon ülni a fenekemen. Érdekel, mi történik Deszken, Al­­győn, Földeákon, vagy éppen Sándorfalván. Követem az eseményeket, ha tudok, akkor jövök-megyek. Mórahalom első testvértelepülését, Csíkszentmártont is én hoztam 1994-ben.– A kábeltelevízió is velem kez­­dődött, ott voltam az elején a többiekkel 2000-ben Duka Fé­­lixszel és Szécsi Gáborral. Ott is a mániám volt, hogy szerepeltessük a helyi értékeket. Volt egy Köztünk élnek című műsor, szinte már mindenki elment közülük, de olyan fontos arcok és emlékek maradtak meg a műsoron keresztül, amire a mai napig nagyon büszke vagyok.– Énekes halott.– Ha utazok, olvasok, amikor jó­­­­kat főzök a családnak, vagy együtt vagyok a barátaimmal, csa­­ládtagjaimmal. Rengeteget ol­­vasok, sokat készülök a kirándulásokra. Imádok utazni. Szívem szerelme Erdély, ahol legalább negyven alkalommal jártam.– Amikor nyugdíjba mentem, volt egy fantasztikus vezetője a csoportnak, Dohány Lászlóné, Etuka néni, aki engem kért fel a csoport vezetésére, bár nem voltam érintett. Átvettem a közösséget azzal, hogy néhány évig még elvezetem, ez volt 2004-ben. Meghatározó közössége ez is Mórahalomnak a többi mellett.– Néha én is bosszús vagyok, de nem szeretek panaszkodni, nem szeretek a bajaimmal foglalkozni. Az életet pozitívan élem meg. A másik az örökös kíváncsiság és érdeklődés. Igyekszem másoknak is jó példát mutatni.– 72 évesen az ember már nem akar lenni semmi se. Van egy nagy könyvtáram, sokat olvasok, kirándulok, úszok és biciklizek.