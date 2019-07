Mindenki Kati mamija vigyáz a tanyán a gyerekekre - ingyen

Ásotthalom külterületén, a Gátsori útról lekanyarodva ta­karos tanya fogadja a homokos földúton át érkező vendéget. Délben csak a szétszórt, színes táskák, hátizsákok, játékok jelzik, gyerekek töltik itt a nyarat. A csöndet pedig az okozta, hogy éppen ebédeltek.Papp Renáta kulturális ügyintéző, projektfelelős irányítja, szervezi a gyermekfelügyeletet, ő tartja a kapcsolatot a szü­­lőkkel. Míg a közel húsz al­­sós gyerek befejezte az ebédet, Renáta elmondta, a nyári gyermekfelügyeletet a szülők igényére szervezte meg az ásotthalmi önkormányzat egy, a humán szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton nyert összegből, ami három éven át, 2018 óta vehető igénybe térítésmentesen július 1. és augusztus 31. között.– A pályázatnak köszönhe­tően a gyerekek szállítását is biztosítjuk, kollégámmal, Pipiczné Hajnival hozzuk-visszük őket. Alkalmazkodva a szü­­lők munkarendjéhez, már reggel 7 órától és akár este 18 óráig is van lehetőség a gyermekek felügyeletét kérni. A gyer­­mekfelügyelet a Mag Ta­­nyán, Magassy Kati gyermekfelügyelőnk közösségi, élménytanyáján biztosított – tudtuk meg Renátától. Katalintól pedig azt, hogy év közben is gyermekfelügyelettel foglalkozik, és ameddig nem volt a településen bölcsőde, addig ő volt mindenki Kati mamija, aki jött-ment a gyerekekkel és vigyázott rájuk.Ebéd után Móricz Krisztián, aki szeptemberben megy másodikba, elmesélte, focizni, trambulinozni szeret a legjobban. Amikor nővére, Viola Kamilla bekapcsolódott a beszélgetés­­be, kiderült, a napjuk a szokásosnál korábban, már hajnali fél négykor elkezdődött.A lányok kint aludtak az ud­varon egy sátorban, de valamitől megijedtek, felébresztették a fiúkat. – Patrikkal és Danival kimentünk videózni, hogy filmet csináljuk a félelmetes dolgokról – magyarázta Krisztián, de végül ők is megijedtek a padokon összehajtott pokrócoktól, amit egy ott fekvő idegen embernek néztek.