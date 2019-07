Műanyaghulladékból alkot kézműves termékeket a bordányi Kálmán Kamilla - galéria

Műanyagmentes július



A hónap elején kezdődött a műanyagmentes július. A kezdeményezés 2011-ben indult Ausztráliából, és mára globális akcióvá nőtte ki magát: tavaly már 120 millió ember vett részt benne 170 országból. A célja, hogy a csatlakozók minél kevesebb eldobható műanyagot használjanak, ideális esetben teljesen kerüljék el az összes ilyen terméket. Az akció lényege a figyelemfelhívás.

– Ruhaipari technikus és nőiszabó-mester vagyok, de volt egy kis kitérő az életemben. Amikor 2014-ben megszületett a második gyermekem, akkor éppen a varrás meg a méretes szabóság na­­gyon nem ment. Gondoltam, össze kellene fogni a helyi kézműveseket; ez a bordányiakkal kezdődött, de most van balatonfüredi és budapesti partnerünk is. Az újrahasznosítás később jött – mesélte Kálmán Kamilla a Bordány főutcáján lévő Cifra szoba nevű kis műhelyében, amely azért jött létre, hogy minél több kézművesnek biztosítsanak értékesítési felületet.– Célunk, hogy újrahasznosítással egyedi kiegészítőket, lakásdekorációs tárgyakat ké­­szítsünk – mondta Kamilla, aki hat éve kezdte el környezettudatosan, szelektíven gyűjteni otthon a szemetet, miután megelégelte, hogy mekkora mennyiségű hulladék halmozódik fel a háztartásban.– Ennél is érdekesebb, hogy egy farmernadrág előállításához közel 6000 liter víz kell. Gondoltam, hogy a vízlábnyomot csökkentve elkezdek a farmer újrahasznosításával foglalkozni; táskákat, párnákat, babzsákfoteleket készítettem belőlük. Ebből kovácsolódott össze egy csapat. A textilvonalat és a papírvirágokat én csinálom, papírkosárfonással egy másik hölgy foglalkozik, aki épp Délmagyarokat használ fel erre a célra. Egyre divatosabb a zöld esküvő: minél kevesebb növényt használnak a dekoráció­hoz – magyarázta Kamilla, aki újrahasznosított papírból készíti a virágokat. A helyi általános iskola ballagására ő készítette a tantermek ajtajára a papírdíszeket.A maradék ruhából, füg­göny­ből vászontáska készül. – Az a szlogenem, hogy nincs két egyforma termék, mert ugye nincs annyi alapanyagom. Karácsonykor csináltam ezeket a kúpfenyőket, pul­­csi fonalát bontottuk le, kis gombócokká formáztam, és azokat építettem össze. A táskák ta­pétából, termékkatalógusból készültek – mutatta.Ez utóbbi elég munkás fel­­adat, mert először ki kell vá­logatni a papírt, azután egy réteget kell ráhúzni, hogy mérsékelten vízálló legyen. Méretre kell vágni a papírt, pontosan ugyanakkora csíkokra, majd el lehet kezdeni hajtogatni. De ez sem egyszerű, mert bele van vezetve egy műszaki cérnaszál, ami összefogja az egészet. A legvégén bőrdíszműves teszi fel a fülét – mutatta be az egyik munkafolyamatot. – A családom rengeteget támogatott, hogy ez az én dilim megvalósuljon – tette hozzá Kamilla.