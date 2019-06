Nem csak Bordányból mentek a Pünkösdfesztre, ahol bál és futóverseny is volt

Egy szöget sem lehetett leejteni a bordányi Park téren hétfőn reggel, amikor a szokásos mezei futóverseny rajtjához készült a falu apraja-nagyja. És tényleg azt lehet mondani, hogy apraja-nagyja, mert voltak olyanok, akik babakocsit tolva vágtak neki a 3,6 kilométeres távnak, és olyanok is, akik már a hetvenedik évüket is betöltötték. Meglepő egyébként, hogy ennyien voltak, mert előző este bál volt a településen, de ezek szerint sokan azért tartották magukat, hogy fel tudjanak kelni, és a rekkenő hőségben még futni is képesek legyenek. Így tett a helyi focicsapat két tagja is.Nagy Torma Richárd és Vasas Gábor kényelmes tempóban teljesítette a távot. Elmondták, hogy a bálban is voltak előző este, de vigyáztak magukra, hogy ne legyen gond a vasárnapi futással.Tanács Gábor polgármester most nem futott, inkább a helyiekkel beszélgetett, és a rendezvényt irányította. A Délmagyarországnak elmondta, hogy ez már a huszonhetedik fesztivál, ami most négy napos lett.Tematikus napokat tartottak: pénteken a megújult óvoda és bölcsőde átadásával kezdték a programsorozatot. Ezen részt vett, és beszédet is mondott Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, a megnyitót pedig B. Nagy László, országgyűlési képviselő tartotta. Szombaton a Zene napját tartották, a Borostyán dalkör népzenei találkozójával. A vasárnap igazi fesztiválnap volt, könnyűzenei koncertekkel, és éjjelig tartó utcabállal.A zárónapon, hétfőn pedig a sporté volt a főszerep. A már említett reggeli futóversenyen nagyjából ezer ember állt rajthoz. A futóversenyen kívül volt még kézilabda emléktorna, kerékpáros, görkoris és rendőrségi bemutató, de még alakformáló torna, és testzsírmérés is. A futóversennyel egyébként az általános iskolásokat segítik. Az a három osztály, amelyik a legtöbb futót tudta magával vinni a versenyre, pénzjutalmat kapott, amit akár osztálykirándulásra is költhet.A koncertek természetesen hétfőn sem maradhattak el, a fesztivált az USNK nevű együttes zárta.Tanács Gábor azt is elmondta, hogy az idei Pünkösdfesztre nem csak a helyiek voltak kíváncsiak, és nem is csak a szomszédos településekről érkeztek látogatók. Többen jöttek e Dunántúlról, és találkoztunk egy fővárosi családdal is. A polgármester azt is kiemelte, hogy fontosnak tartják a környezetvédelmet, ezért a poharak, amikből a futók ihatták a frissítőt, csak műanyagnak néztek ki, de kiderült, hogy egy speciális, lebomló anyagból készültek, így akár el is lehetett volna dobálni őket. Persze ezt senki sem tette, sőt, még a rajtszámokat is leadták, hogy jövőre újra felhasználhassák.