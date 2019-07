Összetartanak az Osztrigás Mici szereplői

Kompenzálják a munkakörülményeket

Az újonc is hamar megtalálta itt a helyét

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagjai, szereplői összetartó társulat, nem mellesleg számos szakmai díj tulajdonosai.

Fotó: Kuklis István

A színészek ötletei is bekerültek a zenés vígjátékba

Négy Jászai-, öt Pataki Gyűrű- és két Sterija-díj – ezekkel az elismerésekkel rendelkezik a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának az a 14 tagja, akik csütörtökön Zsombón vendégszerepeltek. Pedig a kiemelkedően sikeres közösség méltatlan körülmények között éli mindennapjait: az 1854-ben emelt színházépületet romos állapota miatt 2007-ben lebontották, és akkor azt ígérték, hogy öt éven belül egy korszerű és hatalmas új színházépület áll majd a rendelkezésükre. A munkálatok azóta sem fejeződtek be, egyelőre csak a külső falak állnak, így az előadásokat egy alternatív színpadon játsszák.– Egy dohos próbateremben dolgozunk, és mindig furcsa számunkra, ha vendégjátékra olyan helyre megyünk, ahol van fűtés vagy klíma – mesélte G. Erdélyi Hermina . – Annyira rosszak a körülmények, hogy ezt a munkával kompenzáljuk. Talán ennek köszönhető ez a sok szakmai elismerés. És annak, hogy képesek vagyunk megújulni és a minőséget képviselni. De nem ezekre a díjakra hajtunk. Egyszerűen csak csináljuk, amit szeretünk.A színésznő 20 éve tagja a társulatnak, Viczei Natália szintén. Balázs Áron pedig bár Újvidéken játszik, évek óta visszatérő vendég Szabadkán. – Összetartóak vagyunk, ez a legnagyobb erényünk – magyarázta a 16 éve itt dolgozó Pálfi Ervin . – Ami pedig még fontosabb: képesek vagyunk egy véleményre jutni fő kérdésekben, még akkor is, ha eredetileg mást gondolunk.Ebbe a zárt közösségbe érkezett meg alig két éve Fülöp Tímea , aki azonban nem érezte úgy, hogy újoncként nagy dolgot kellene tennie ahhoz, hogy elfogadják. – Sok kollégának együtt nőnek fel a gyerekei is, barátaik egymásnak, de engem is azonnal elfogadtak. Ez egy nagy család, és jó a részévé válni – fogalmazott.Talán ez az oka annak is, hogy a méltatlan körülmények ellenére egyik társulati tagnak sem jutna eszébe máshova szerződni. – Dolgoztam magyarországi színházakban is, jót is tett, felfrissített. De eszembe sem jutott, hogy ezért elhagyjam a Szabadkai Népszínházat – mondta G. Erdélyi Hermina.A Zsombói Szabadtéri Színpadon az Osztrigás Mici című zenés vígjátékot adták elő, melyet bár tavaly decemberben mutattak be, csupán két nappal korábban játszották először szabadtéri körülmények között. – Teljesen más így. A kőszínház sokkal meghittebb. Csillagtetőnél messze vannak a nézők, és az ember azt érzi, nem is látják, mit csinál – fogalmazott Fülöp Tímea. A nézők persze ebből semmit nem érzékeltek: az előadás előtt 3 órával érkezett társulat pillanatok alatt alkalmazkodott a körülményekhez. Az esti sikerhez persze az is hozzájárult, hogy ők maguk is élveznek minden egyes estét, amikor ezt a darabot játsszák.– A rendező, László Sándor szabad kezet adott nekünk, mindenki hozta a saját ötletét. Így pedig egy igazán jó darab született, amit mindenki a sajátjának érezhet kicsit – mondta Viczei Natália. – Amit pedig igazán szeretünk a hívő orvostanár és egy átmulatott éjszaka után rajta ragadt táncosnő történetében, hogy komolyan lehet komolytalankodni benne – árulta el Balázs Áron.