Ozsvári Csabáról forgatott a mórahalmi tévé - Az ötvösművész legkiemelkedőbb alkotása a Missziós kereszt

Ozsvári Csaba Magyar Örökség díjas ötvösművészről forgatott portréfilmet a Móra-Net TV stábja. Fotó: Török János

– Lippai Judit hitoktató, aki személyesen is ismerte Ozsvári Csaba Magyar Örökség díjas ötvösművészt, keresett meg minket, hogy készítsünk róla egy portréfilmet. Az egyházmegyét korábban körbejárta a művész legkiemelkedőbb alkotása, a 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronzborításokkal díszített Missziós kereszt, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma. Az erről készült kisfilmünk annyira nagy hatással volt a hitoktatóra, hogy eljött hozzánk, és felkért minket a munkára, amit mi természetesen ingyen vállaltunk – mondta Duka Félix, a mórahalmi központú Móra-Net TV főszerkesztője.– A Móra-Net TV számára fontos a helyi értékek és hagyományok ápolása, megőrzése. A Dóm Látogatóközpontban a közelmúltban megrendezett kiállítás személy szerint engem és a stábot is megérintette, így szívesen készítettük el a kisfilmet – tette hozzá a főszerkesztő.A televízió stábja, Veszelka Krisztina szerkesztő-riporter és Szécsi Gábor operatőr a közelmúltban fejezte be az ötvösművészről forgatott portréfilm utómunkálatait. A stáb a forgatással és az utómunkálatokkal együtt közel egy hétig dolgozott a 16 perces, A láthatatlan Istent felmutatni című filmen.Ozsvári Csaba tíz éve hunyt el. Mint ötvös, elsősorban egyházi megrendelésre dolgozott, a liturgikus és szakrális művészetben alkotott maradandót. Szerte az országban és külföldön kelyhek, misekönyvborítók, ereklyetartók, szentségtartók, kapuk hirdetik különleges és egyedi munkásságát. Magáról és művészetéről így vallott: „A művészetben és a művészeten kívül engem nem érdekel más, mint Jézus Krisztus. És semmi másról nem akarok szólni, csak az Isten dicsőségéről."