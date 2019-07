Puskás Peti és együttese is fellépett a bordányi Morajlás fesztiválon

Fotók: bordany.com

A bordányi Morajlás Ifjúsági Fesztiválon fellépett Puskás Peti és együttese, a The Biebers is szombaton a Park téri szabadtéri színpadon.A hangulatot még délután a Rézhúros Banda és az Üllési Fonó Néptáncegyüttes alapozta meg.A Bordányi Gyermek- és ifjúsági Önkormányzat által szervezett rendezvény a helyi és kistérségi fellépők műsoraival kezdődött, zákányszéki és szatymazi táncosok mutatkoztak be, újdonságként Lukács Gergely slam poetry műsorát hallgathatták meg az érdeklődők. Az estét a Kjartan and the Hét Hat Club koncertje zárta.