Rétessel és bivalyszalámival kínálták a lengyeleket

Meghívást kapott Mórahalom a közelmúltban a lengyelországi testvértelepülésén, Uniejówban hatodik alkalommal megrendezett Ízek Fesztiválja gasztronómiai programsorozatra. Az esemény célja az volt, hogy a testvértelepülések megosszák egymással tapasztalataikat és ötleteiket, hogy miként lehet beemelni a helyi gasztronómiát a turisztikai kínálatba, illetve hogyan ösztönözzék a helyi kistermelőket, hogy az általuk előállított minőségi alapanyagokat beépítsék az éttermek termékkínálatába. A fesztiválon konferenciát is rendeztek, amelyen bemutatták a Homokháti Portéka védjegyrendszert és a helyi értéktár elemeit.Csonka Csaba, az önkormányzat projektmenedzsere elmondta, a résztvevők megkóstolhatták a mórahalmi rétest és a bivalyszalámit, amelyek sikert arattak a lengyel házigazdák és az olasz vendégek körében is. Az Ízek Fesztiválja verseny zsűrijében Mórahalom is képviseltette magát. A bírálóknak több mint tíz étterem főztjét kellett véleményezniük. Az esemény a gasztronómiai bemutatkozás mellett lehetőséget nyújtott a testvértelepülések együttműködésének erősítésére, új kapcsolatok kiépítésére is.