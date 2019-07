Szabadtéri előadáson elhangzott számokkal volt találatuk a lottón

Fotó: Karnok Csaba

Július elsején mutatták be a Zsombó Szabadtéri Színpadon a Légy jó mindhalálig című musicalt. A Kassai Thália Színház produkciójára váltott jegyet Dudásné Czékus Ibolya és lánya, Dudás Anett is, akik egyébként minden zsombói előadást megnéznek.– Örülünk, hogy a faluban van lehetőség színházba járni, ki is használjuk mindig. Az egész család jegyet vált általában a nálunk bemutatott produkciókra – mesélte az édesanya. Az idei szezonnyitó előadás azonban az eddigieknél is különösebbre sikerült.– A történet szerint Nyilas Misi olvas fel Pósalaki bácsinak. Őt kéri meg a vak úr, hogy tegye meg lutrin azokat a számokat, amelyeket a takarítónő az álma alapján megfejtett. Amikor elkezdték sorolni a számokat, egyből az jutott az eszembe, hogy ezeket nekünk is meg kellene játszanunk – mesélte Dudásné Czékus Ibolya. Az asszony az első két számot még megjegyezte, de aztán úgy döntött, jobb lesz, ha felírják, nehogy elfelejtsék az este végéig. Lányát kérte meg, hogy valahova jegyezze le az öt számot.– Hirtelen nem volt más kéznél, előkaptam a telefonomat és abba írtam bele. Ezt küldtem el édesanyámnak SMS-ben – idézte fel Dudás Anett.Anya és lánya az előadás után nem is beszélgettek egymással a dologról. Egymástól függetlenül azonban a lottósorsolás napján, múlt hét szombaton mindketten megjátszották a számokat, ráadásul – mint utóbb kiderült – ugyanabban a forráskúti lottózóban, ugyanabban az órában.– Nekem volt nehezebb dolgom, mert pénteken elfelejtettem bemenni a postára. Szombaton Zsombón már nem lehet lottózni, így beültem a kocsiba és elautóztam Forráskútra. A lányom egyébként ott lakik, de akkor nem találkoztunk – mesélte Ibolya.A két nő szombaton kora este találkozott, pont a lottósorsolás időpontjában. Ibolya fel is vetette, hogy nézzék meg együtt. Ekkor derült ki, hogy Anett is feladott egy szelvényt Pósalaki bácsi számaival. Legnagyobb meglepetésükre rögtön az első számot meg is találták szelvényükön. A következő kettő nem, a negyedik azonban ismét szerepelt náluk.– Ekkor azt mondtuk, már megérte játszani, mert visszanyertük a befektetett pénzt – idézte vissza Anett. Amikor pedig az utolsó számról is kiderült, hogy eltalálták, Ibolya örömében akkorát ugrott, hogy még a konyhai szék is felborult.– Soha nem szoktam lottózni, mert nincs szerencsém. Ezt a szelvényt sem én adtam fel, hanem a párom. Szerintem csak ezért nyertünk – mosolygott Dudás Anett.Édesanyja szintén nagyon ritkán játszik, egyszer azonban már volt hármasa. – Az még lánykoromban volt, 3 ezer forintot vihettem akkor haza – mesélte. Most ennél lényegesen nagyobb volt a nyereményük: fejenként 22 ezer 10 forintot vihettek haza. Amikor kifizették nyereményüket, megkérdeztük a zsombói postán, jelentkezett-e még valaki ilyen nyereményért, vagyis eszébe jutott-e másnak is, hogy szerencsét próbáljon a színdarabban elhangzó számokkal, de másnak nem fizettek ki ilyen nyereményt.A sors fintora, hogy a Légy jó mindhalálig zsombói előadása eredetileg előző hétre volt meghirdetve, technikai okok miatt játszották végül néhány nappal később. Ha az eredeti időpontban tartották volna meg, ezekkel a számokkal egyetlen találatuk sem lett volna. A két nő úgy fogalmazott, bár Pósalaki bácsi szerencsét hozott nekik, számait nem tartják meg állandónak.– Bízunk viszont abban, hogy jövőre is lesz Zsombón olyan előadás, amelyben megjátszható lottószámokat találunk. Biztos, hogy akkor ismét megkísértjük majd a szerencsét.