Szakadó esőben ügyeskedett a ruzsai Csókási család: a megyét képviselték Szentgotthárdon a Közlekedik a család versenyen

A Csókási család büszkén mutatja a Csongrád megyei verseny oklevelét. Fotó: Kuklis István

Még áprilisban számoltunk be ar­­ról, hogy a ruzsai Csókási család nyerte a Közlekedik a család megyei döntőjét, amelyet a helyi és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság szervezett.– A fiunk tanárnője, Csonká­­né Marianna beszélte rá Márkot, hogy induljunk a versenyen, így tulajdonképpen végül ő vett rá minket – mesélte Só­­lya Erika. Márk, aki szeptemberben kezdi a nyolcadik osztályt, már megszerezte a jogosítványt kismotorra, az iskolai KRESZ-szakkör tagja. – Velem is beszélt a tanárnő, úgy voltunk vele, jó családi program, menjünk el – tette hozzá Erika.A Szegeden rendezett megyei döntőn először tesztlapot töltöttek ki, majd az ügyességi feladatok következtek. A gyerekek biciklivel, a családfő autóval ügyeskedett. Bólyák között kellett szlalomozni, orral kapubejáróba beállni, tolatva parkolni. A gyerekek közül Márk hibapont nélkül teljesítette a feladatokat.A családfő, Csókási István szá­­mára nehezítő körülmény volt, hogy egy ismeretlen autót ve­­zetett, amit a szervezők bizto­sítottak. A sikeres megyei szereplés után a közelmúltban a szervezők jóvoltából egy Škoda Octaviával vágtak neki az országos versenynek, amire húsz család érkezett Szentgotthárdra. Vas és Zala megyében változatos feladatok várták a ruzsai családot: meghatározott időre kellett odaérniük a helyszínekre, amiről menetlevelet vezettek.A legemlékezetesebb feladat az elsősegély volt, ahol meglepően élethűen, művérrel összekent statiszták játszották a sérülteket. Erika először meg is ijedt a feladattól, annyira életszerűnek tűnt minden.Az autós ügyességi versenyt felhőszakadás nehezítette. Márk hosszú esőköpenyt kapott, úgy hajtotta a tekerős gokartot, hogy a szél folyamatosan felkapta a köpenyt, alig látott valamit, a gokart pedig folyamatosan csúszott. A Vas megyei Szalafőre ve­­zető kanyargós hegyi úton a szakadó esőben az utat sem látták. – Majdnem túlélőtúra lett belőle – viccelődött Erika.Bár az országos versenyen nem ért el helyezést a ruzsai Csókási család, azt mondták, a szállás és az ellátás kiváló volt, és életre szóló élményekkel gazdagodtak.