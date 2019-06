Szakmájáért, a fociért és családjáért él Bordány új díszpolgára

Godó Lajos már több elismerést is kapott Bordánytól – most a díszpolgári címet kapta meg. Fotó: Török János

– Itt születtem, még megvan az a kis tanyai ház – mondta lapunknak Godó Lajos. Bordány új díszpolgára általános iskolába is a településen járt, később pedig kőművesnek, és ács-állványozónak tanult.– Most volt negyven éve, hogy elkezdtem önálló kisiparosként dolgozni – mesélte.A kőművesmester arról is beszélt, hogy eddig körülbelül kétszáz ház építésében vett részt. A munka mellett pedig rendszeresen sportol is.– Kiskoromban kezdtem sportolni. Nagyon eleven gyerek voltam, már általános iskolában is. A tanárok sokáig emlékeztek rám – mesélte Godó Lajos.A sporttal azonban sikerült az energiáit is levezetni, ráadásul komolyabb sikereket is elért. Először atletizált, és bajnokságokat is nyert, de végül a bordányi labdarúgásnál találta meg a helyét.– A bordányi focival kötöttem össze a sorsomat. Csapatkapitány voltam sokáig, tagja voltam annak a csapatnak, amelyik a megyeegybe került, és a sportolás a mai napig is fontos része az életemnek – tette hozzá.Jelenleg a Bordány Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2001-ben kapta meg a Bordány Községért emlékérmet, 2016-ban a Bordány Sportjáért díjat. Godó Lajos a munka és a sport mellett családot is alapított. Feleségével, Fehér Évával 1982-ben ismerkedett meg. Sokat köszönhet neki, hiszen ő biztosítja a „hátországot" a vállalkozása sikeres működéséhez.Az előző házasságából született Juditot közösen nevelték fel: ma Mórahalmon pedagógus, ott is lakik a családjával. Zoltán fiuk mérnök-informatikus, jelenleg Svájcban dolgozik. Edit lányuk fordító-tolmács mesterképzést végzett. Ő lapunknál dolgozik korrektorként.Három unokájukat a családi összejöveteleken nagy szeretettel dédelgetik. Gyermekeiket nemcsak szorgalomra, kitartásra, hanem az egymás iránti gondoskodásra, szeretetre is nevelték. Máig minden születésnapot, évfordulót együtt ünnepelnek, nagyon fontos nekik az összetartó család.