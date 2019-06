Unalmasnak tartják az újságírást a médiatábor résztvevői, filmet készítenek a bordányi diákok

– Megmutatjuk a diákoknak a fotózást, videókészítést, a képszerkesztést, a filmkészítést is. Nem az a lényeg, hogy belekényszerítsük őket egy feladatba, mindenki választhat – mondta a bordányi egyhetes médiatábor szervezője, Gyuris János. A fiatalokat legkevésbé az újságírás és a kiadványszerkesztés érdekli, így egy újságcikk megírása, majd a tördelése helyett sajtóigazolványt készítettek maguknak. A hetedikes és most elballagott gyerekek egymás szavába vágva sorolták, miért nem érdekli őket az újságírás: nehéz, unalmas, sok idő elmegy vele és ez már a 21. század, az újságírás egész egyszerűen nem menő. A nyomtatott sajtótermékek készítése helyett nagy lelkesedéssel ismerkednek a fotózással és vesznek részt a filmkészítésben.– Három éve vezetem a tábort. Az elsőre öten jelentkeztek, most tizenöten vagyunk. Szépen kinőtte magát. A népszerűségére jellemző, hogy az első öt résztvevő közül négyen most is itt vannak, az ötödiknek pedig küldtünk egy szelfit – tette hozzá a táborvezető.A diákok egy hét alatt egy kisfilmet készítenek. A kamera egyik, vagy másik oldalán mindannyian részt vesznek a munkában: szereplőként, vagy alkotóként mindenkinek van valamilyen szerepe. A bikali Élménybirtokon, Magyarország első tematikus élményparkjában is forgattak. A film a tábor utolsó napjára, péntekre készül el. Szerda délelőtt a csapat egyik fele a filmet vágta, a többiek erősen lazítottak, számítógépes játékokkal múlatták az időt vidáman.A médiatábor sikere azon is jól látszik, hogy a település különböző rendezvényein, falunapokon, ballagáson, vagy évzárón is a tábor egykori résztvevői fotóznak és videóznak. Szerda délelőtt például ketten a faluházban megrendezett falugondnok-találkozón dolgoztak. Akik ügyesen dolgoznak, azok a jövő heti, faluvédő tábor történéseit örökíthetik majd meg fotón és videón.Illés Márk azt mondta a videózás, fotózás tetszik neki, és érdekesnek tartja a tábort. Ő már harmadik éve van itt és úgy érzi, sokat tanult a fotózásról. Deme Mihály, aki most ballagott, a Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskolájában folytatja majd a tanulmányait, saját gépével rendszeresen fotózza barátait, ismerőseit. Gábor Zalán médiában, a kamera valamelyik oldalán képzeli el a jövőjét, filmrendező, vagy színész szeretne lenni.