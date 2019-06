Urnafallal és dombbal bővült a zákányszéki sírkert

Egyre népszerűbb az urnás temetés Zákányszéken, ezért hamarosan bővíteni kell az urnafalat a sírkertben. Fotó: Kuklis István

– A zákányszéki temető az önkormányzat tulajdonában van, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. az üzemeltetője, de az ingatlannal kapcsolatos problémákat az önkormányzatnak kell megoldania. A belvizes időszakban komoly problémát okozott a temetés, ezért egy temetődombot hoztunk létre, ahová akkor is lehet temetni, amikor nagyon magas a talajvíz – sorolta a munkálatokat a település polgármestere, Matuszka Antal.A településen évek óta folyamatosan nő az igény az urnás temetésre, ezért urnafalat is készíttettek. – Úgy tűnik, a temetés költségei miatt egyre népszerűbb ez a megoldás. Olyan vállalkozót kerestünk, aki nemcsak az urnafalat készítette el, hanem egy kegyhelyet is kialakított. Ez már kétharmad részt telített, tehát hamarosan bővítenünk kell – tette hozzá.A Magyar Falu programban is lesz lehetőség fejlesztésekre, de a ravatalozó már annyira tönkrement, hogy az önkormányzat önerőből felújította. Az urnafal egymillió forintba került, a temetődomb 600 ezerbe, a ravatalozó felújítása 1,3 millióba. Ez utóbbihoz a kegyeleti kft. 400 ezer forinttal járult hozzá.