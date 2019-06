Valaki kutyákat mérgez Domaszéken - a helyiek sejtik, ki lehet

Egy középkorú nőre gyanakszanak a helyiek. Fotó: Frank Yvette

– Múlt vasárnap este tízkor még játszottunk vele, evett-ivott, ahogy szokott, másnap reggel azonban már nem találtuk Rexit – mondta a Délmagyarországnak Katonáné Hajni, aki azt is elmondta, mi történt a család ötéves kedven­cével.Hajni és férje hétfőn, korán reggel vitte ki a kukát, ahogy mindig szokták, de egy dolog elmaradt, nem futott eléjük a kutya.– Kérdeztem a férjemet, hogy bezárta-e, és amikor azt mondta, hogy nem, már rosszat sejtettem. Rexit a kennelnél találtuk meg. Borzasztóan nézett ki, fel volt fújódva, a sze­­méből és a szájából is hangyák jöttek ki, teljes hullamerevségben volt. Egyértelmű, hogy megmérgezték – tette hozzá az asszony.Rexi halála Hajniék kisfiát, Gabit viselte meg a legjobban. A kisfiú folyamatosan zo­­kogott, alig bírták elvinni az iskolába. Azóta is sokszor emlegeti kedvencét.Hajniék a mérgezés után el­mentek az önkormányzathoz, ahol azt mondták nekik, hogy nem tudnak mit tenni. Pedig már olyan is előfordult, hogy egy kisgyerek kezéből kellett kivenni az udvarra dobott mér­­get. A helyiek nem tudják, hogy mi folyik Domaszéken, ahol már év eleje óta mérgezi valaki a kutyákat.A legkorábbi eset Asztalos Csilláéknál történhetett. Ő azt mondta, hogy január 23-án a kisgyerekük találta meg az udvarra dobott mérgeket, azaz csak azt, ami megmaradt belőlük. Mivel idejében észrevették, az ő kutyájuk nem pusztult el. Ráadásul a házukkal szemben van egy autómosó, aminek a kamerája felvette a méreg bedobását.– Sajnos nem jó minőségű a felvétel, csak annyi látszik rajta, hogy egy középkorú nő dob­ta az udvarra a mérget – mondta Asztalos Csilla. Ők a rendőrséget is kihívták, de egyelőre semmi sem történt az ügyben, pedig Domaszéken az utóbbi időben leg­alább öt kutyát mérgezett meg valaki.