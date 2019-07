Virágaival kávézik reggelente Erzsébet - A béke szigetét teremtették meg maguknak párjával

– Végigkísérte az életemet a nö­­vények szeretete. Mindig rengeteg virágom volt, úgy érzem, már nem tudnék nélkülük él­­ni – kezdte Jaksa Erzsébet, aki párjával, Végh Gyulával 11 évvel ezelőtt költözött ki a Szeged melletti Baktóból a homokháti városba.– Ott nem tudtuk bővíteni a házat, nem lehetett ráépíteni a telekre. Itt tetszett a fürdő, fogtuk magunkat, és ideköltöztünk – kapcsolódott be a beszélgetésbe Gyula. A párnak levendulaültetvénye is van, a Ruzsai út elején lévő há­­zuk fedett teraszáról száradó levendulacsokrok lógnak és illatoznak. Körben, amerre nézünk, mindenhol növények, virágok dí­­szítik a kertet.– Mindig szerettem szép környezetben élni. Anyukámnak is sok virága volt. Most is van olyan kaktuszom, ami az övé volt – me­­sélte a baksi születésű Erzsébet, aki egy szegedi kanyarral kötött ki Mórahalmon.Erzsébet az egész napját, reggeltől estig a növényeivel tölti, de azt mondja, számára ez nem munka, hanem kikapcsolódás.– Reggel kijövök a kávéval a ke­­zemben, és a virágaimmal ká­­vézok, beszélgetek velük. Te szomjas vagy, te mennyit nőttél, mondom nekik. Megnézem, melyik hogy érzi aznap magát. Aztán reggelizünk, délután pe­­dig jön a locsolás – sorolta Erzsébet, aki azt is elárulta, nem tudja minden növénye nevét, hiszen annyi van neki.– A számát nem tudjuk, hányféle növény nő ná­­lunk. Az a lényeg, hogy szeretnek-e, vagy nem. Mert sajnos az orchideák nem kedvelnek. Ha valaki a virágos csoportból orchideát akar nekem adni, mindig mondom, hogy csak ak­­kor tegye, ha azt akarja, hogy elpusztuljon a növény – magyarázta nevetve.Erzsébet sok növényt ajándékba kapott, és ismerőseivel csereberélnek is. Gyermekei is azzal lepik meg, ha hazajönnek külföldről. Egyik pálmájuk magját a Kanári-szigeteki Teneriféről hozták 25 évvel ezelőtt.– Sok ismerőst, barátot szereztem a növényeken keresztül. Volt, hogy a fürdőben az egyik medencében sodródott mellénk valaki, és elkezdtünk a növényekről beszélgetni – tette hozzá.Egyik kedvence a Bougainvillea, vagy papírvirág, amely trópusi növény, Brazíliában ős­honos tövises cserje. Hazánkban dézsás növényként tartható. A fürdőnek is ajándékozott egy növényt, a bejáratnál telelt, és néha Erzsébet locsolta.A nyugdíjas asszony úgy fo­­galmazott, olyan sok csúnyaság van a világban, hogy az em­­ber lelkét nem szabad rossz dolgokkal elfoglalni.– Utazni nem szeretek, mert akkor nem tudom kire bízni a növényeimet. Idén sem megyünk nyaralni, itthon pihenünk. Ez itt a béke szigete. Olyan, mintha mindig üdülnénk – mutatott körbe a kertben.