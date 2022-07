Európa-szerte rekkenő hőség tombol, ráadásul az energiaválság miatt már van, ahol a klímát sem kapcsolják be. De nem lenne ember az ember, ha nem találna ki valamilyen kreatív, néha veszélyes trükköt, jelen esetben arra, hogy minél inkább lehűtsük a lakást, a szobát, ahol éppen tartózkodunk.

A TikTokon terjed most egy új trend, ahol a videózók

jeges zacskókat kötnek a ventilátorokra, hogy ezzel hidegebb levegőt fújjanak a lakásokba.

A brit fogyasztóvédelmisek azonnal felszólaltak a nem mindennapi, ám annál veszélyesebb módszer ellen. Akik ugyanis felülnek a trendnek, azok akár halálos áramütést kockáztatnak. Ugyanis a jég egy idő után megolvad, és ha az elektromos szerkezetet víz éri, az senkinek sem jó. Ráadásul a jeges zsákocskák, zacskók súlya miatt ezek leszakadhatnak, de akár fel is borulhat a ventilátor, s a lapátok is eltörhetnek.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, az éjszakára bekapcsolva hagyott hűtőberendezés is életveszélyes, hiszen amíg mi alszunk, addig is meghibásodhatnak a készülékek, a legrosszabb esetben pedig a lakás is kigyulladhat - írja a DailyMail alapján a Bors.

Borítókép: illusztráció