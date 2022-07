Jól reagált az ébresztése közben orvosai szavára, de aztán úgy döntöttek, hogy célszerűbb altatásban tartani az Operettszínház fiatal balerináját. Tóth Nikolett még június 27-én szenvedett súlyos koponya- és gerincsérülést, amikor kedvese társaságában a Jókai utcán keresztül a munkahelyükre tartottak, és művésznőre omlott egy lakóház épületrésze.

Tóth Nikolett a barátai és a szerettei szerint erős, kitartó, küzdő típusú lány. Kifejezetten az a fajta, aki soha nem adja fel a céljait. Nem véletlenül választotta hivatásának a balettet, amely köztudottan a világ legnehezebb, ám sokak szerint egyben a legszebb tánca, művészeti kifejezése.

Niki súlyos sérüléseket szenvedett a Jókai utcában

Mint a Bors megtudta, az orvosok mindent megtesznek Nikiért, és egyáltalán nem tartják kizártnak, hogy a balerina lábra álljon, és újra járjon. Hogy a tánchoz is visszatérjen, ez egy következő cél lehet.

A koponya- és gerincsérülései súlyosak voltak, de a műtétek jól sikerültek.

A beavatkozások után az orvosok megpróbálták felébreszteni, és közben a protokollnak megfelelően beszéltek is hozzá. Ilyenkor szokás szerint azt kérik a betegtől, hogy mozdítsa meg az ujjait, vagy a szemét. Úgy tudni, ezekre megfelelően reagált, de aztán a szakemberek valamiért úgy döntöttek, hogy mégis inkább altatásban tartják Nikit – mondta Borsnak a balerina családjának egy ismerőse, aki a neve elhallgatását kérte.

Ugyan több kolléga és közeli ismerős bement már a kórházba a művésznőhöz, de közvetlenül a kórtermébe csak az édesanyját és a kedvesét, Benjamint engedik. A szintén táncművészként dolgozó férfi nem kívánt a kérdéseinkre válaszolni, korábban azonban elmondta, hogy közvetlenül a házomláskor percekig semmit sem látott a porfelhőtől, aztán a törmelékek alatt vette észre a barátnőjét. Ő értesítette a mentőket, akiknek kiérkezéséig nem nyúlt a lányhoz, nehogy véletlenül még nagyobb sérülést okozzon.

A gyönyörű balerina gyógykezelésére egyébként gyűjtést indítottak.

A segíteni szándékozók a következő számlaszámra juttathatják el adományaikat:

Tóth Adrienne: 10404072-86755254-71811015

A balesetben érintett lakóépületben egyébként építési munkálatok végeztek, éppen egy ötödik szintet készültek felhúzni az ingatlanra. A Bors elérte a kivitelező cég ügyvezetőjét.

A munkálatok bontással kezdődtek, de már az újjáépítés 60-70 százalékos volt.

Az Attika-falat azért kellett lebontani, mert a II. világháborúban az épület találatot kapott, és mintegy 10 díszítő elem is megsérült. Akkor ezeket nem renoválták, most pedig a Műemlékvédelmi Hivatal kötelezett bennünket arra, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre. Ez nekünk nagyon sok pénzünkbe került, de vállaltuk a feladatot – mondta a szakember, és hozzátette, úgy véli, a cége nem hibázott, emellett arról is beszélt, hogy tartanak a vizsgálatok. Azt is kifejtette, hogy a baleset-mentesítés nagyon hamar elkezdődhetett, illetve cégük személyi és tárgyi károkra is kiterjedőt felelősség-biztosítással rendelkezik.

Óriási szerencse, hogy senki sem halt meg a helyszínen.

Az alapelvünk, hogy nem szabad a biztosításon spórolni. Nem az a fő kérdés, hogy hogyan állítjuk helyre a ház homlokzatát, és mikor tudjuk kártalanítani az összetört autók tulajdonosait. Ebben a balesetben a művésznő a legfontosabb.