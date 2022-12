Hamarosan fontos mérföldkő elé érkezik Yanet Garcia, ugyanis nemsokára eléri a 15 milliós követőszámot az Instagramon, mindezt úgy, hogy polgári foglalkozása révén időjósként dolgozik egy mexikói televíziós csatornánál. Nála az ember aligha talál népszerűbb időjóst. Yanet egyébként nagy futballrajongó, a katari világbajnokságot is élénken követte, nemrég azonban New Yorkból jelentkezett be, ahol egy brutálszexi, neccruhában kapták lencsevégre. A ruhadarab sok mindent nem takart, így nem sok mindent bízott követőinek fantáziájára - vette észre a Ripost.