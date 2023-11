Közel ötven évnyi várakozás után megjelent az ikonikus együttes utolsó dala. A Now And Then első taktusait még John Lennon írta 1978-ban, de végül csak mostanra készült el teljesen. Ez az utolsó olyan felvétel, amelyen a zenekar mind a négy tagja szerepel – írja a Ripost.

A demót Lennon a New York-i otthonában vette fel, amit énekhanggal és zongorával kísért. A zenész meggyilkolása után, özvegye, Yoko Ono a felvételt az együttes megmaradt tagjainak adta egy kazettán. Két dal meg is jelent kislemezként 1995-ben és 96-ban. Megpróbálták felvenni a Now And Then-t is, de a munkamenetet hamar félbehagyták.

A dalnak volt refrénje, de szinte teljesen hiányoznak belőle a rímek. Megcsináltuk az aláfestő számot, de végül sosem fejeztünk be

– emlékezett vissza Jeff Lynne producer.

George Harrison állítólag szemétnek nevezte, de Paul McCartney soha nem engedte el az ötletet, Ringo Starr-ral végül tavaly rögzítették a stúdióban.

A dalt mesterséges intelligencia segítségével fejezték be. Az együttes Get Back című dokumentumfilmjének készítése során Peter Jackson rendező filmcége fejlesztett ki azt a szoftvert, amely lehetővé tette számukra, hogy kiemeljék Lennon hangját az eredeti kazettás felvételről, eltávolítva a háttérzajokat és technikai zörejeket.

A szoftvernek meg kellett tanítani, milyen Lennon gitárjának a hangja, és minél több információt tudtunk adni neki, annál jobb lett

– árulta el Giles Martin a BBC-nek.

A zenekar egykori tagjai teljesen meghatódtak az eredménytől.