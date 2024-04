Jennifer Lopez 54 évesen is remek formában van, remek énekesnő és színésznő, így nemhiába imádja őt a fél világ. A sztár 17 év után, 2021-ben ismét megtalálta a boldogságot Ben Affleck oldalán, 2022-ben pedig össze is házasodtak.

Azonban Lopez nemcsak férjével, hanem kollégájával, a Step up filmek sztárjával, Ryan Guzmannal is ágyba bújt. A férfi most először árult el intim titkokat a színésznőről, melyek A szomszéd fiú forgatásán történtek. A filmben Jennifer Lopez egy frissen elvált nő, aki egyéjszakás kalandba bonyolódik tinédzser fiának legjobb barátjával, akit Ryan Guzman alakít. A pikáns szexjelenetükről most először mesélt Guzman.

„Ez volt az első alkalom, amikor teljesen meztelen voltam egy forgatáson. Nagyon meglepődtem, ugyanis egy speciális felszerelést kaptam az intim testrészemre, ami megakadályozta a véráramlást. Bár nagyon izgultam, a rendező ellátott minket hasznos tanácsokkal, és Jennifer is elmondta a saját véleményét” – idézte a Ladbible cikkét az Origo.