A sok keverékkutya-rajongó mellett vannak, akik kizárólag fajtatiszta ebet tudnak elképzelni maguk mellett.

Nekik sokszor mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha nem akarják az arcátlan szaporítók pénztárcáját tömni, akik olcsóbban, "papír nélkül" kínálnak ellenőrizetlen egészségi állapotú, sokszor embertelen körülmények között tartott, testileg-lelkileg kizsigerelt ebszülőktől született kiskutyákat.

A Reader’s Digest összeállítása alapján a vg.hu cikkbe szedte, melyek a világ legdrágább kutyafajtái:

5. Nagy svájci havasi kutya (3450 dollár)

A nagy svájci havasi kutya a rottweiler és a bernáthegyi őse, ezt a nagytestű, erős fajtát alapvetően munkára tenyésztették, de családban is jól megtalálja a helyét. Átlagosan 8-11 évet él, testtömege pedig akár a 65 kilogrammot is elérheti.

Nagy svájci havasi kutya

Fotó: Anna-av / Forrás: Getty Images

4. Portugál vízikutya (3500 dollár)

Szőrét keveset hullajtó, népszerű kutyafajta. Barack Obama is kedveli őket, a korábbi demokrata elnök két ilyen ebbel, Boval és Sunny-val osztotta meg a Fehér Házat. Barátságos, igen szeretetteljes kutyák, okosak és kalandvágyók is. A portugál vízikutyák 11-13 évet is élhetnek, súlyuk pedig 25 kilogramm körül van.

Portugál Vízikutya-kölyök

Fotó: suefeldberg / Forrás: Getty Images

3. Szamojéd (3750 dollár)

Végtelenül életvidám kutyák a szamojédek, nagy, vastag, hosszú szőrzetük miatt más fajtákkal nem lehet őket összetéveszteni. Azonban nem csak drágán megvásárolható fajta, a fenntartási költsége is jelentős, ugyanis viszonylag gyakori látogatója az állatorvosnak. A szamojédok akár 14 évig is elélhetnek, súlyuk pedig többnyire 30 kilogramm alatt marad.

Szamojéd kutya a gazdájával

Fotó: elenaleonova / Forrás: Getty Images

2. Csaucsau (4000 dollár)

Sokak kedvence ez a kínai fajta, hiszen karakteres pofája, vastag szőrzete és sokak szerint a macskákéhoz hasonló, magának való természete miatt "kilóg a sorból". A csaucsauk átlagosan 8-12 évig élnek, a testtömegük pedig nagyjából 20-30 kiló.

Csaucsau

Fotó: Manoj Krishna C / Forrás: Getty Images

1. Francia és angol buldog (4250 dollár)

Alacsony termetük, rövid szőrük és barátságos nyitott természetük ideálissá teszi ezt a két buldogfajtát nemcsak a kifutókon való csillogásra, de a család négylábú tagjává válásra is. A francia buldogok 10-12 évet élnek átlagosan, testtömegük pedig többnyire 10 kilogramm alatt alakul, míg az angol rokonaik 8-10 évet élnek, és akár 20 kilogrammot is nyomhatnak.