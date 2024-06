A sztár Amszterdamban adott interjút a műsorvezetőnek, akinek azt is elárulta, hogy tervezi-e a visszatérést Hollywoodba.

„Eva visszavonult, hivatalosan is abbahagyta a filmezést. Hollywoodban folyamatosan azt találgatják, hogy visszatér-e. Az a kérdés a filmes világban, hogy a Randiguru 2-t elvállalná-e.

Mivel senkinek nem adott interjút azóta, ezért most nálunk hangzik el a válasz:

szereti Will Smith-t, de ha visszatérne, csak a férjével forgathatna, ha lenne persze egy jó forgatókönyv” – mondta a Borsnak Hajdú Péter, aki az Instagram-oldalán Evával közös fotót is posztolt.

Eva Mendes egy magyar környezetbarát aludobozos víz kedvéért tért vissza több év után, hogy egy reklámfilmben népszerűsítse az italt.

„Német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgám van, Evával az interjú angolul készült. A gimiben spanyolt is tanultam, így az interjú előtt spanyolul mondtam neki, hogy a főiskolán tanultam a nyelvet, mire Eva viccesen azt mondta, hogy akár magyarul is mehet az interjú, mert úgy meg ő nem beszél… Ezzel együtt is nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, bár volt bennem némi izgalom.

Életemben másodszor izgultam interjú előtt. Először Robert De Nirónál”

– árulta el Hajdú Péter, aki már több világsztárral, például Bud Spencerrel, Bruce Willisszel, Roger Moore-ral és Brad Pitt-tel is készített már interjút.