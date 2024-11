Az alvás fontosságáról mostanában egyre több szó esik, nem véletlenül. Alvás nélkül nem tudunk funkcionálni, és ha nem alszunk rendesen, több egészségügyi problémánk is lehet a jövőben.

Van, aki meztelenül szereti

Fotó: Dahin / Forrás: Shutterstock

Nem mindegy azonban, hogy milyen körülmények között hajtjuk álomra a fejünket. Megfelelő-e a hőmérséklet a szobában, elalvás előtt jó pár órával letettük-e a telefont, hogy a fény ne zavarja meg az agyunkat? Kialakítottunk-e egy olyan elalvás előtti rutint, amely a javunkat szolgálja? Ez csak néhány kérdés azok közül, amelyeket fel kell tennünk magunknak, hogy esetleg problémáink vannak az alvással, vagy a gyakori felébredéssel.

Az sem mindegy persze, hogy milyen körülmények között hajtjuk álomra a fejünket, és az is fontos, hogy milyen pizsamát vagy hálóinget, esetleg hosszú pólót veszünk magunkra, mielőtt aludni térünk.

A legfontosabb persze a kényelem. Néhány embernek pedig a kényelem azt jelenti, hogy teljesen meztelenül térnek aludni. De vajon jól teszik?

Ahány ágy, annyi szokás

A szakemberek szerint több előnye is van annak, ha meztelenül alszunk.

A meztelen alvás egyes kutatások szerint az önképet, önbecsülést is javíthatja.

Jessi Gholami, okleveles terapeuta és klinikai szociális munkás is azt mondta, hogy rendkívül hasznos lehet, ha az ember meztelenül alszik, ez ugyanis az önelfogadást és az általános elégedettséget is javíthatja.

Hasonlóképpen vélekedett Dr. Ketan Parmar, pszichiáter, szexológus és a ClinicSpots mentális egészségügyi szakértője.

Ő azzal magyarázta ezt, hogy minél többet látjuk magunkat meztelenül, annál szorosabb viszonyba kerülünk a saját testünkkel, és így jobban elfogadjuk a testünket.

Más előnye is van, ha meztelenül alszik az ember, ugyanis ez a tevékenység a stresszt is csökkentheti. A szakértők szerint a vetkőzést úgy is felfoghatjuk, hogy amikor ledobjuk magukról a ruhát, a nap folyamán felgyülemlett stresszt is magunk mögött hagyjuk. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy minél kevesebb stressz van az életünkben, annál jobb.

A meztelenül alvásnak ráadásul van még egy óriási előnye, amely szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.