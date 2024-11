A 63 éves Michael J. Fox 30 éves volt, amikor Parkinson-kórral diagnosztizálták, jó ideje vissza is vonult – így meglehetősen ritkán látni nyilvánosan, most azonban megjelent saját alapítványa éves jótékonysági gáláján, az A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson nevű eseményen, ahol 116 millió dollár gyűlt össze a betegség kutatására - írja az Origo.

A Parkinson-kóros Michael J. Fox ritkán jelenik meg nyilvánosan, a hétvégén azonban feltűnt saját jótékonysági gáláján. Nézze meg pár friss fotón, hogyan fest manapság!

A 63 éves Michael J. Fox 30 éves volt, amikor Parkinson-kórral diagnosztizálták, jó ideje vissza is vonult – így meglehetősen ritkán látni nyilvánosan, most azonban megjelent saját alapítványa éves jótékonysági gáláján, az A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson nevű eseményen, ahol 116 millió dollár gyűlt össze a betegség kutatására.

Michael J. Fox legutóbb talán júniusban jelent meg nyilvánosan, amikor a Coldplayjel lépett fel a Glastonbury Fesztiválon, előtte egy londoni luxushotel előtt is készült róla pár lesifotó. Emlékezetes volt februári fellépése is a BAFTA-díjátadón, ahol némi segítséggel felállt a kerekesszékéből, és a pulpitusnál mondta el a filmek hatásáról szóló beszédét.

Michael J. Fox a legfrissebb, a napokban készült felvételen

Fotó: NurPhoto via AFP

Michael J. Fox több mint harminc éve küzd a Parkinson-kórral

Michael J. Fox 1998-ban, többéves titkolózás után hozta nyilvánosságra a betegségét, abban az évben pedig egy agyműtétet is végrehajtottak rajta, amely enyhített egyes tünetein. 30 évesen diagnosztizálták egyébként, és akkor nagyjából tíz évet jósoltak neki az orvosok – ma viszont már 63 éves.