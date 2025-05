Kiderült, melyik az új pápa kedvenc sportja és csapata

Egy nap sem telt el azóta, hogy Robert Francis Prevostot választották meg a katolikus egyház fejének, s máris szinte mindent tudni lehet róla Az egyházfők esetében a latin és az olasz nyelvtudás alapelvárás, utóbbi már csak azért sem jelent gondot a Chicagói Egyházmegye bíborosának, mert 2023 óta Rómában, a Vatikánban él, ahol a világ minden tájáról érkező püspökjelölteket vizsgáló hivatalt vezette eddig. Elődeihez, mindenekelőtt II. János Pálhoz és Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is szereti a sportot – írja a Magyar Nemzet.

Az új pápának a Chicago Cubs a kedvenc csapata

Forrás: AFP

Az új pápa nem meglepően amerikaiként a baseballért rajong, a Chicago Cubs a kedvenc csapata.

A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy imád autót vezetni, és a baseball után a labdarúgást is nagyon kedveli. A lap megtudta azt is, hogy melyik XIV. Leó kedvenc focicsapata, annyit elárulunk, hogy európai klubról van szó.