Hajó, ami repül is? Íme, a jövő járműve

Egyelőre tesztelés alatt ál a csodajármű, amely alapjaiban megváltoztatja a közlekedést, áttörést hozhat a turizmusban, a logisztikában, sőt a hadiiparban is – írja az Origo.

A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát.

Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgéporral rendelkező elegáns hajót. A vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.

Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik – és még ennél többet is tud.