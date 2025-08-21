1 órája
A Föld legidősebb lakója a Titanic katasztrófája előtt született, két világháborút átélt (videó)
116 éves lett a világ legidősebb embere, a brit Ethel Caterham – írta meg a BBC online kiadása csütörtökön.
A fénykép Ethel Caterhamet ábrázolja, amint 115. születésnapját ünnepli a Londontól délnyugatra fekvő Lightwaterben
Forrás: AFP
Ethel Caterham, aki egy idősek otthonában él a surrey-i Lightwaterben, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.
1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.
Caterham asszony három évvel a Titanic katasztrófája előtt, valamint nyolc évvel az októberi orosz forradalom előtt született, és két világháborút is átélt.
Visszatért a Földre a legidősebb aktív űrhajós (videó)
A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyermek közül a második legfiatalabbként, majd a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel. Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben.
A lightwateri idősek otthona által kiadott közleményben azt írták, Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért.
Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját
– tették hozzá.
A valaha élt legidősebb ember, akinek az életkora bizonyítható volt, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben halt meg 122 éves és 164 napos korában.
