szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

28°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

39 perce

Felháborodtak a német autósok: szándékosan leeresztik a gumijukat

Címkék#szelep#gumi#autósok#bírság

Egy apró szelepsapka eszközzel szorítják fizetésre a bírságot nem fizető autósokat Németországban – a gumijuk pár száz méteren belül leereszt.

MW
Felháborodtak a német autósok: szándékosan leeresztik a gumijukat

Egyre több német autós dühöng: a hatóságok leeresztik a gumijukat

Forrás: AFP

Számos német kis- és nagyvárosban (Drezda, Görlitz, Grimma, Falkensee stb.) már évek óta alkalmaznak a hatóságok egy sajátos módszert arra, hogy a járműadóval vagy másfajta, például parkolási vagy akár gyorshajtási bírsággal tartozó autósokat fizetésre bírják. 

Egy különleges, az ember markában elférő méretű eszközt szerelnek fel valamelyik abroncs szelepére, amely elindulás után – a körkörös mozgás hatására – nagyjából 2-500 méter alatt leereszti a gumit – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Természetesen (akárcsak a kerékbilincsnél) az ablakokra ragasztott matricák figyelmeztetik a tulajdonosokat, akik, ha nem indulnak el, hanem kihívják az eszközhöz kulccsal rendelkező hatósági szolgálatot, megússzák leeresztő kerék nélkül – de fizetnek, mint a katonatiszt.

Legutóbb Zittau város polgármesteri hivatala vezette be ezt a megoldást, és a szóvivő beszámolója szerint bevált:

közelebb kerültek a 25 ezer lakosra jutó botrányosan sok, 16 800 tartozás behajtásához, mint valaha.

Persze az érintett járművezetők már egyáltalán nem boldogok, a német autóklub (ADAC) pedig a zittaui gyakorlat után látta elérkezettnek az időt arra, hogy tiltakozzon a kerékleeresztők használata ellen, mondván, a menet közben gyorsan nyomást vesztő gumi balesetveszélyt jelent. Eközben a hírek szerint több más európai országban vizsgálják a jogi hátterét a módszer bevezetésének. 

A Magyar Nemzet írása szerint az eszközt eredetileg lopásvédelemre fejlesztették ki, ám az önkormányzatok ma már pénzbehajtásra használják, erről bővebben ITT olvashat. A cikkben képeket is közölnek az „aljas szelepsapkáról”.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu