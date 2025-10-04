Kiderült, milyen üzenetet rejtett Diana hercegné esküvői cipője

Diana hercegné és Károly herceg esküvője volt a brit királyi család egyik legikonikusabb eseménye. Diana meseszép ruhája igazi divattörténelmet írt, azt azonban kevesen tudják, hogy az ifjú ara egy balerina cipőt, nem is akármilyent viselt a nagy napon – hívja fel a figyelmet a nem mindennapi lábbelire a Life.hu cikke.

Diana hercegné csodálatos ruhát és egy különleges cipőt viselt az esküvőn

Fotó: AFP / Forrás: AFP

A fiatal pár 1981. július 29-én mondta ki egymásnak a boldogító igent, az eskűvő minden idők egyik legnagyobb médiaeseménye volt. A ceremóniát több mint 3500 vendég nézhette végig, és körülbelül 750 millió néző követte az eseményt a televíziós adásokon keresztül. Diana hercegné menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte. A habos-babos selyem ruhát több mint 10 000 kézzel felvarrott gyöngy díszítette, és mindezt egy 8 méteres uszállyal koronázták meg.