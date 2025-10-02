Elon Musk lett az első ember, akinek vagyona elérte az 500 milliárd dollárt

A Forbes valós idejű milliárdosokat követő adatai szerint a Tesla és a SpaceX vezetőjének, az X közösségi hálózat és az emberi agyba beültethető eszközök kísérleteivel foglalkozó Neuralink vállalat tulajdonosának vagyona szerda este érte el az 500 milliárd dollárt.

Csütörtökön röviddel fél tíz előtt ez az összeg 499,1 milliárd dollárra apadt. Elon Musk decemberben lett az első ember, akinek a vagyona elérte a 400 milliárd dollárt.

Csütörtök délelőtt a leggazdagabbak Forbes-listáján a második helyen Larry Ellison, az Oracle elnöke állt 350,7 milliárd dollárral, a harmadik Mark Zuckerberg, a Meta Corporation társalapítója 245,8 milliárd dollárral, a negyedik Jeff Bezos, az Amazon alapítója 233,5 milliárd dollárral és az ötödik Larry Page, a Google társalapítója 203,7 milliárd dollárral.